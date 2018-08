Uno Bianca | imbrattato manifesto in memoria di un poliziotto ucciso a Rimini

Bianca Atzei torna a parlare di Max Biaggi : "Mi ha lasciata senza Uno straccio di spiegazione" : Sono ormai passati diversi mesi da quando Bianca Atzei e Max Biaggi si sono lasciati ed entrambi hanno preso strade diverse.Bianca, però, sembra non aver ancora elaborato questo lutto: il fatto di essere stata lasciata così all'improvviso l'ha particolarmente sconvolta. Così, intervistata dal settimanale DiPiù, Bianca Atzei è tornata sul tema: "Essere lasciata all"improvviso dal mio fidanzato Max Biaggi, senza nemmeno uno straccio di motivo, è ...

Banda della Uno Bianca : Occhipinti torna in libertà : Marino Occhipinti, uno dei membri della Banda della Uno Bianca, torna il libertà. Era in carcere dal 1997 per l'omicidio di Carlo Beccari, guardia giurata uccisa dalla Banda il 19 febbraio 1988 durante un assalto alla cassa della Coop di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Occhipinti, che ha 53 anni, era già in regime di semilibertà dal 2012, lavorava di giorno fuori dal carcere e poi vi rientrava la sera. Ora è un uomo libero ...

MARINO OCCHIPINTI - EX Uno Bianca - / 'Giusto scarcerarlo dopo 24 anni - non è la vendetta a fare giustizia' : Sa suscitando forti polemiche la decisione di rimettere in libertà dopo 24 anni di reclusione MARINO OCCHIPINTI, che uccise una guardia giurata in una rapina. ELVIO FASSONE

Banda Uno Bianca - Marino Occhipinti lascia il carcere : Banda Uno Bianca, Marino Occhipinti lascia il carcere Torna libero l'ex poliziotto condannato nel 1997 all'ergastolo per l'omicidio di una guardia giurata durante l'assalto a una Coop alle porte di Bologna. Il suo pentimento è stato giudicato "autentico" dal Tribunale di sorveglianza di ...

