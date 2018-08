Una medaglia per i curdi

Una medaglia Fields - il cosiddetto “Nobel della matematica” - è stata rubata un’ora e mezza dopo la cerimonia : La medaglia Fields, considerata il premio più prestigioso nel mondo della matematica, è stata rubata a Caucher Birkar, un professore di Cambridge, un’ora e mezzo dopo che l’aveva ricevuta, mercoledì a Rio de Janeiro, in Brasile. Birkar è una delle The post Una medaglia Fields, il cosiddetto “Nobel della matematica”, è stata rubata un’ora e mezza dopo la cerimonia appeared first on Il Post.

Una medaglia Fields - i cosiddetti “Nobel della matematica” è stata rubata un’ora e mezza dopo la cerimonia : La medaglia Fields, considerata il premio più prestigioso nel mondo della matematica, è stata rubata a Caucher Birkar, un professore di Cambridge, un’ora e mezzo dopo che l’aveva ricevuta, mercoledì a Rio de Janeiro, in Brasile. Birkar è una delle The post Una medaglia Fields, i cosiddetti “Nobel della matematica” è stata rubata un’ora e mezza dopo la cerimonia appeared first on Il Post.

Nuoto - Europei 2018 : Fabio Scozzoli - il tempo si è fermato. La seconda giovinezza del romagnolo a caccia di Una medaglia : Sono trascorsi otto anni da quando Fabio Scozzoli, giovane ma non più giovanissimo, impose la sua legge agli Europei di Budapest conquistando due medaglie di cui una d’oro, facendosi conoscere a livello internazionale e ponendo le basi per il doppio argento iridato di Shanghai nella stagione successiva, che resta la migliore della carriera finora per lui. Già, finora… perchè oggi il ranista romagnolo, esperto ma non ...

Canoa velocità - Mondiali Junior e Under 23 2018 : nessUna medaglia azzurra nell’ultima giornata. Sesto il K2 junior femminile : L’ultima giornata di gare dei Mondiali junior e Under 23 di Canoa velocità di Plovdiv (Bulgaria) non regala medaglie all’Italia. Gli azzurri sono infatti riusciti a centrare due finali nelle gare sui 500 metri, ma senza trovare il grande acuto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di questa giornata conclusiva. Partiamo dal K2 junior dove Lucrezia Zironi e Giulia Senesi chiudono la finale al Sesto posto. La giovanissima coppia azzurra, ...

Canoa velocità - Mondiali Junior e Under 23 2018 : nessUna medaglia azzurra nell’ultima giornata. Sesto il K2 junior femminile : L’ultima giornata di gare dei Mondiali junior e Under 23 di Canoa velocità di Plovdiv (Bulgaria) non regala medaglie all’Italia. Gli azzurri sono infatti riusciti a centrare due finali nelle gare sui 500 metri, ma senza trovare il grande acuto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di questa giornata conclusiva. Partiamo dal K2 junior dove Lucrezia Zironi e Giulia Senesi chiudono la finale al Sesto posto. La giovanissima coppia azzurra, ...

Medaglia d'Oro al Valor Militare al partigiano sovietico : Una questione ancora aperta - : Stando così la situazione, considerando in aggiunta anche l'attuale situazione politica dell'Ucraina, sembrerebbe impossibile trovare una via d'uscita a questa questione; tra l'altro la stessa ...

Sitting volley - l’Italia stende l’Olanda e si guadagna il pass per la semifinale : le azzurre in corsa per Una medaglia : Un risultato che va al di là di ogni aspettativa quello ottenuto dalle ragazze di Amauri Ribeiro, vera e propria rivelazione di questa rassegna iridata A Rotterdam nel Campionato Mondiale di Sitting volley una straordinaria Italia ha battuto 3-2 (25-18, 20-25, 25-22, 22-25, 15-11) le padrone di casa olandesi, qualificandosi per le semifinali che valgono le medaglie. Un risultato che va al di là di ogni aspettativa quello ottenuto dalle ...

Lotta - Mondiali cadetti 2018 : Daniel Pramatarov si ferma ai quarti - l’Italia torna a casa da Zagabria con Una medaglia : Niente da fare per Daniel Pramatarov, ultimo italiano in gara ai Mondiali cadetti 2018 di Lotta a Zagabria, in Croazia. L’azzurro è stato fermato ai quarti di finale della categoria -45 kg della Lotta greco-romana dal bulgaro Nazaryan, dopo aver sconfitto con grande carisma agli ottavi l’indiano Patil. Per Pramatarov sembrava potersi aprire la strada del ripescaggio, ma il mancato accesso in finale di Nazaryan ha escluso ...

Canoa velocità - Europei Under23 Auronzo 2018 : non solo Carlo Tacchini per Una medaglia : Scatteranno domani ad Auronzo di Cadore (in provincia di Belluno), precisamente al Lago di Santa Caterina, gli Europei junior e under 23 di Canoa velocità: per la prima volta la rassegna continentale sbarca in Italia, ed arriveranno in Veneto 689 atleti da 33 Paesi, inclusi i 42 rappresentanti del Bel Paese. Nel tardo pomeriggio di oggi si terrà la cerimonia di apertura ed il portabandiera dell’Italia sarà Carlo Tacchini, che vorrà ...

Karate - Giochi del Mediterraneo 2018 : Michele Martina regala la quinta medaglia all’Italia - sfortUnato Simone Marino : Si chiude con un oro e quattro bronzi l’avventura dell’Italia del Karate ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Un bottino soddisfacente, che consolida la posizione di forza dell’Italia in ambito internazionale, un gruppo che dispone di talento e qualità per imporsi ad alti livelli anche in vista del biennio che conduce verso Tokyo 2020. La seconda ed ultima giornata dedicata al Karate è stata impreziosita ...

Ventimiglia : 'Una medaglia al migrante che salvò due bambini' : A seguito della lettera di una cittadina di Ventimiglia, che chiedeva al Sindaco Enrico Ioculano di elargire una medaglia a Cheikh Samba Beye senegalese 43enne che lo scorso 19 giugno salvò la vita ...

Sci nautico - Giochi del Mediterraneo 2018 : tutti gli uomini in finale - Alice Bagnoli e Marina Mosti a caccia di Una medaglia : Prima giornata di competizioni anche per lo sci nautico ai Giochi del Mediterraneo 2018. Nello slalom, tra maschile e femminile, sui 20 posti in palio la nazionale italiana se ne aggiudica ben sei sugli otto convocati. Tra gli uomini Carlo Allais si conferma l’atleta da battere: la medaglia d’oro a Mersin 2013 infatti si è piazzato al comando dopo il secondo round di qualificazione, precedendo il francese Tanguy Dailland e il ...

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Cappai - Vianello e Manfredonia guidano Una motivata spedizione : 40 ori, 25 argenti, 44 bronzi: a tanto ammonta il bottino dell’Italia della Boxe ai Giochi del Mediterraneo. A Tarragona, dal 25 al 30 giugno, saranno nove i pugili azzurri che cercheranno di rimpinguare questo che è il maggior numero di medaglie di un Paese nella manifestazione. Andiamo a scoprire un po’ meglio le loro reali possibilità: Manuel Cappai, -49 kg Cappai, che in carriera un paio di Olimpiadi le ha disputate, punta a fare ...

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Cappai - Vianello e Manfredonia guidano Una motivata spedizione : 40 ori, 25 argenti, 44 bronzi: a tanto ammonta il bottino dell’Italia della Boxe ai Giochi del Mediterraneo. A Tarragona, dal 25 al 30 giugno, saranno nove i pugili azzurri che cercheranno di rimpinguare questo che è il maggior numero di medaglie di un Paese nella manifestazione. Andiamo a scoprire un po’ meglio le loro reali possibilità: Manuel Cappai, -49 kg Cappai, che in carriera un paio di Olimpiadi le ha disputate, punta a fare ...