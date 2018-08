Un farmaco promette di prevenire l’Alzheimer (se assunto prima della comparsa dei sintomi) : (foto: Getty Images) Un farmaco, usato per alleviare i sintomi dell’Alzheimer potrebbe riuscire a combattere questa malattia neurodegenerativa se usato prima della loro comparsa. A riferirlo sulle pagine della rivista Alzheimer’s & Dementia sono stati i ricercatori dell’università della Virginia, che hanno scoperto come la memantina, un farmaco per trattare i sintomi della malattia, potrebbe essere usato anche per prevenire ...