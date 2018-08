Ufficiale - Cagliari | ecco Bradaric

Calciomercato Cagliari - Ufficiale : Farias resta fino al 2021 : Cagliari - Il Cagliar i e Diego Farias consolidano il loro legame. L'attaccante ha firmato un nuovo contratto. Scadenza nel 2021. 'Il Cagliari Calcio annuncia il rinnovo contrattuale di Diego Farias. ...

Calciomercato Cagliari - Ufficiale : colpo Castro : Cagliari - Lucas Castro è ufficialmente un giocatore del Cagliari : il club sardo ha annunciato l'acquisto dal Chievo del centrocampista argentino nativo di La Plata, che ha firmato fino al 2021. ...

Cagliari - Ufficiale l’arrivo di Castro : la formula non è quella “attesa” : Lucas Castro arriva a Cagliari dal Chievo Verona, il club sardo si è accaparrato il centrocampista richiesto da Maran Il Cagliari ha acquistato il centrocampista del Chievo Verona, Lucas Castro. La formula, contrariamente alle voci degli ultimi giorni, non prevede l’inserimento di Ionita nell’affare, il quale dunque resterà alla corte di mister Maran. Ecco il comunicato del Cagliari: “Il Cagliari Calcio annuncia ...

Cagliari - Ufficiale l’arrivo di Srna : i dettagli contrattuali : Darijo Srna ha firmato con il Cagliari, il neo tecnico Maran avrà un uomo d’esperienza sulla corsia di destra per la sua squadra Il Cagliari Calcio ha annunciato l’arrivo in rossoblù del giocatore Darijo Srna, che ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo. Nato a Metkovic, in Croazia, il 1° maggio 1982, Srna ha al suo attivo una grande carriera internazionale, sia a livello di club che di Nazionale. Con lui il ...

Ufficiale - il Cagliari affida la panchina a Maran : i dettagli : Il Cagliari Calcio ha trovato l’accordo con Rolando Maran, il quale questa mattina è stato presentato alla stampa: è il nuovo tecnico dei sardi “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’ingaggio di Rolando Maran, a cui sarà affidata la guida tecnica della prima squadra a partire dal prossimo 1° luglio sino al 30 giugno 2020. Il neo allenatore rossoblù è nato a Trento il 14 luglio 1963. La sua carriera da calciatore si è sviluppata ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpo Ufficiale del Napoli - pazze idee di Juve - Lazio e Cagliari - asse Torino-Spal : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Altra giornata caldissima in Serie A. Il Napoli è scatenato in queste ore di Calciomercato, importanti trattative in entrata ed uscita, i prossimi giorni si preannunciano ancora più caldi. Il presidente De Laurentiis ha deciso di uscire allo scudetto, ecco l’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’, annunciato l’arrivo di Verdi: “Giuntoli ha fatto tutto ieri sera con Branchini, giusto ...

Calciomercato Cagliari - Ufficiale : per Lopez niente rinnovo : Cagliari - Era già nell'aria ma adesso è ufficiale: Diego Lopez non sarà l'allenatore del Cagliari nella prossima stagione. Ecco il messaggio pubblicato su Facebook: "Il Cagliari Calcio saluta l'...

Cagliari - Ufficiale il divorzio con Diego Lopez : Maran in pole come suo sostituto : Ufficializzato il divorzio con Diego Lopez, il Cagliari si lancia adesso all’assalto di Rolando Maran per consegnargli la panchina rossoblu Il Cagliari divorzia da Diego Lopez. Il club sardo ha ufficializzato in un comunicato la fine del rapporto con il tecnico uruguaiano, al quale non è bastato raggiungere l’obiettivo salvezza per essere confermato. “Il Cagliari Calcio saluta l’allenatore Diego Lopez e lo ringrazia con ...