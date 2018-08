Udinese | Nicolas si presenta con una parata pazzesca VIDEO

Calciomercato Udinese - ecco il portiere per i bianconeri : ufficiale l'arrivo di Nicolas dal Verona : Il club bianconero ha ufficializzato l'arrivo del portiere in prestito dall'Hellas Verona L'Udinese ha ingaggiato il 30enne portiere brasiliano Nicolas Andrade. Il giocatore arriva in prestito dall'...

Calciomercato Udinese - ufficiale l’arrivo di Nicolas : L’Udinese ha ufficializzato oggi l’arrivo dall’Hellas Verona del portiere brasiliano Nicolas David Andrade e la cessione al Frosinone del centrocampista Emil Hallfredsson. Nicolas, fa sapere la società, arriva in Friuli con la formula dell’acquisizione a titolo temporaneo per un anno con diritto di riscatto. Il portiere, classe 1988, “è un estremo difensore con una struttura fisica potente, molto esplosivo, ...

