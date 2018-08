Twitter | sul social attacco a Mattarella nella notte fra il 27 e il 28 maggio

Twitter chiude gli account fasulli : ... questi utenti hanno amplificato a dismisura il proprio seguito on line , favorendo la propria visibilità e influenza sui social media per favorire le proprie carriere politiche o nel mondo dell'...

Twitter - addio ai finti follower : tagliati milioni di account fasulli : ... questi utenti hanno amplificato a dismisura il proprio seguito on line, favorendo la propria visibilità e influenza sui social media per favorire le proprie carriere politiche o nel mondo dell'...

Senato - sull'account Twitter ufficiale spuntano tre gattini - : In un post sulle attività della Commissione Affari Costituzionali dedicate alla modifica delle norme sul Terzo settore è stata utilizzata come immagine quella dei tre piccoli animali. Immediati i ...

Senato - sull'account Twitter ufficiale spuntano tre gattini : Senato , sull'account twitter ufficiale spuntano tre gattini In un post sulle attività della Commissione Affari Costituzionali dedicate alla modifica delle norme sul Terzo settore è stata utilizzata come immagine quella dei tre piccoli animali. Immediati i commenti ironici degli utenti Parole chiave: ...

Twitter ha smentito che la rimozione di bot e account fake riduca il traffico sul social network : Twitter ha smentito che la rimozione degli account fake dal social network abbia un impatto significativo sui numeri e sul traffico della piattaforma, come aveva sostenuto un articolo uscito sul Washington Post. L’articolo sosteneva che Twitter avesse sospeso più di The post Twitter ha smentito che la rimozione di bot e account fake riduca il traffico sul social network appeared first on Il Post.