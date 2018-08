Tutti i numeri dell' Airbus di Stato usato anche con un solo passeggero a bordo

agi

(Di venerdì 3 agosto 2018) Ottantotto viaggi in tutto,molto brevi, su 41 dei quali c’è il segreto di. Su 300 posti, quali utilizzati in media sono stati 23, per un costo orario di 25 mila euro. Sono alcuni dei numeri dell’Airbus di, voluto dal governo Renzi, e utilizzato negli ultimi anni da esponenti del governo (mai dal premier toscano).da un ministro: il 21 gennaio scorso, il super aeroplano partito da Bruxelles in direzione Roma, aveva un, Angelino Alfano, ministro degli Esteri. Numeri che Il Fatto Quotidiano ha ottenuto dopo aver fatto un accesso agli atti presso la presidenza del Consiglio, numeri ufficiali e pubblici, dunque, che chiariscono una volta per tutte i costi e il tipo di utilizzo fatto finora dall’Airbus. 150 milioni di euro per il leasing di un Airbus sono uno spreco inaccettabile. Cancellare questo scandalo ...