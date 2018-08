Tutta un' altra musica per uscire dal Far West

huffingtonpost

(Di venerdì 3 agosto 2018) In questa estate dal clima variabile, l'unico clima a rimanere rovente è quello costruito ad arte riguardante i migranti. Non si può più stare in silenzio perché ormai, anche se qualche esponente delle Istituzioni si ostina colpevolmente a sminuire i fatti di cronaca, l'odio sociale oggi sfocia in azioni di privati cittadini: un Farancora prima che la legge sulla legittima "offesa" approdi in Parlamento.Non si può più stare in silenzio, anche se di parole se ne dicono e scrivono tante soprattutto da parte di chi con un rifugiato non ha mai parlato, non lo ha mai incontrato, non ha incrociato il suo sguardo e visto sul suo corpo i segni di tanta brutale violenza e ingiustizia. Eppure tutti si sentono autorizzati a dire la loro, soprattutto nella apparente democrazia dei social media.Le nostre parole questa volta utilizzano un altro ...