Tumori | le nuove frontiere della biopsia liquida

Discarica Malagrotta - caso Tumori . Il gip di Roma non archivia : “Nuove indagini” : Otto mesi di nuove indagini in relazione ad una serie di casi soggetti affetti da tumore registrati a Roma , nella zona di Malagrotta e Ponte Galeria, vicino alle discariche, nel periodo compreso tra il 2007 e il 2015. Il giudice Massimo Battistini ha detto “no” alla richiesta di archivia zione avanzata dalla Procura nei confronti di dodici persone, tra cui l’ex patron di Malagrotta , Manlio Cerroni, accusate, a vario titolo, di ...

Rifiuti - Malagrotta : nuove indagini su Tumori e morti sospette : Roma, 4 giu. , askanews, Indagare sui tumori e le morti sospette avvenute a Roma nelle zone di Malagrotta e Ponte Galeria in prossimità delle discariche. A disporre i nuovi accertamenti è stato il gip ...

Tumori : la ricerca vien dal mare - caccia a nuove armi contro il cancro dei bimbi : Il sarcoma di Ewing – tumore raro che colpisce soprattutto bambini e adolescenti under 20 – passa inizialmente inosservato, anche allo sguardo attento di mamma e papà. I suoi sintomi si possono confondere con i postumi di una caduta, ma quando dolore e infiammazione non guariscono in tempi ragionevoli devono scattare un’analisi approfondita e indagini più mirate. Ed è allora che arriva la diagnosi, una fitta al cuore che ...