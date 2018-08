Trump | è la regina che mi ha fatto aspettare | non io a lei

La Regina punzecchia Trump con i gioielli di Obama : La Regina Elisabetta II ha mostrato ostilità nei confronti di Donald Trump , durante la sua prima visita ufficiale del Presidente Usa nel Regno Unito? È quanto sostengono alcune fonti britanniche: non ...

La Regina Elisabetta ha inviato un messaggio in codice a Trump con le sue spille? Assolutamente sì : La famiglia reale inglese non lascia nulla al caso, in special modo l'abbigliamento. La Regina Elisabetta sa bene cosa indossare durante gli impegni ufficiali, e raramente lascia a casa le sue spille. Quella indossata durante l'incontro con Trump sembra, però, nascondere un messaggio in codice: la sovrana infatti ha scelto di indossare proprio quella che le era stata donata nel 2011 dall'ex presidente Barack Obama e dalla moglie ...

Trump : per la regina Brexit è complicata : 9.06 La Brexit,secondo la regina Elisabetta, è una questione "complicata": lo ha riferito a un giornalista televisivo britannico lo stesso presidente americano Trump commentando il suo incontro con la sovrana venerdì scorso al castello di Windsor. Il presidente è stato intervistato da Piers Morgan sull'Air Force One la sera di venerdì e l'intervista è stata trasmessa questa mattina durante il programma Good morning britain. Trump ha definito ...

Brexit - Trump rompe il protocollo e riferisce quanto detto dalla Regina Elisabetta : ... il giornalista ha viaggiato con il presidente sull'Air Force One, diretto in Scozia e ha condotto l'intervista nella Situation Room dell'aereo che trasportava l'uomo più potente del mondo da Londra ...

Vertice Trump-May : «Area di libero scambio tra Usa e Gran Bretagna»Donald incontra la regina Elisabetta : Washington sostiene la Brexit: «L’importante per noi è che non ci siano restrizioni negli scambi». E May ringrazia la Casa Bianca per il sostegno ricevuto sul caso Skripal. Alle 17 il tradizionale tè con la sovrana a Windsor

Donald Trump e la Regina - momento di imbarazzo durante incontro. VIDEO - : Piccola gaffe per il presidente Usa che ha mostrato qualche "inciampo" nel rispetto del rigido protocollo di casa Windsor. Il tycoon ha infatti incontrato un po' di difficoltà a trovare la sua ...

Trump-May “dopo Brexit accordo su libero scambio”/ Ultime notizie video : “niente inchino” - gaffe con la Regina : Trump vs May: “Non mi ascolta, accordi commerciali a rischio”. Poi fa marcia indietro: “La rispetto e apprezza moltissimo". Momenti di tensione fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 20:35:00 GMT)

Trump ha incontrato la regina Elisabetta : ecco le regole che ha dovuto rispettare : Non è apparso del tutto a suo agio Donald Trump durante il suo incontro con la regina Elisabetta, che ha ricevuto lui e Melania al castello di Windsor. Ha provato, con qualche esitazione, ad adeguarsi ai rigidi cerimoniali di corte. Sua Maestà li ha accolti con un ampio sorriso, vestita di un cappottino pervinca. Dopo i saluti, i tre sono rimasti qualche minuto in piedi davanti al Reggimento Coldstream di Sua Maestà, che ...

Trump accolto da regina Elisabetta II : 18.50 Dopo il vertice con la premier britannica Theresa May,il presidente americano Trump ha incontrato la regina Elisabetta II al castello di Windsor. Trump è stato accolto dalla sovrana,vestita d'azzurro, che lo attendeva sul palco. Il presidente e la first lady Melania, in un accollatissimo tailleur chiaro,hanno ascoltato l'inno americano con la mano sul cuore, suonato dalla banda della Guardia d'onore. Poi,prima del té, offerto dalla ...