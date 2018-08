Truffa dei ticket bus a Napoli | dipendente comunale fotocopiava gli ordini

Madrid - arrestata la 'regina dei viaggi Truffa' : frodi per milioni - : Si tratta di una cittadina svizzera di 53 anni, latitante dal 2014, quando era stata condannata a cinque anni per aver ingannato centinaia di persone come promoter di vacanze

Madrid - arrestata la "regina dei viaggi Truffa" : frodi per milioni : Madrid, arrestata la "regina dei viaggi truffa": frodi per milioni Si tratta di una cittadina svizzera di 53 anni, latitante dal 2014, quando era stata condannata a cinque anni per aver ingannato centinaia di persone come promoter di vacanze Parole chiave: ...

Presa a Madrid 'la Truffatrice dei viaggi' : guadagni per 6 milioni di euro : Si fingeva promoter e ingannava turisti e agenzie ed era iscritta all'Ordine dei giornalisti della Lombardia. Clamoroso il colpo da 210mila euro che ebbe come vittime 130 persone in attesa di partire da Napoli con la Achille Lauro Travel

Tari - la Truffa sulla tassa dei rifiuti : quando ti hanno rubato : Sembra proprio che come al solito qualcosa non torni per le tasche degli italiani, da sempre in debito di ossigeno, con balzelli da pagare che ovviamente gravano sui redditi delle famiglie. Uno di questi è la Tari (la tassa sui rifiuti), e proprio su questa tassa la Confcommercio è intervenuta per mettere in guardia i cittadini. I rifiuti diminuiscono eppure la Tari continua ad aumentare. L’allarme è stato lanciato dalla ...

Truffa dei rimborsi - il Fisco avvisa : non cadete nella trappola : Ancora tentativi di Truffa su rimborsi fiscali a danno dei cittadini, sotto il falso nome dell’Agenzia delle entrate. È l’allarme lanciato in un comunicato dalla stessa Agenzia, che avvisa i contribuenti a non cadere nella trappola. “Attenzione alle mail Truffa inviate in nome dell’Agenzia delle Entrate e che, corredate da una falsa notifica di “rimborsi fiscali”, in realtà recapitano in allegato un virus informatico a danno dei cittadini”. È ...

Truffa sventata - grazie all'occhio vigile dei cittadini : Vedono due uomini, sulla cinquantina, aggirarsi intorno a un condominio con fare sospetto. Uno si infila per le scale, l'altro, invece, suona ai citofoni. Così, dopo averli tenuti d'occhio, un ...

Internet : svelato nuovo tipo di Truffa online per la raccolta dei dati personali : Mentre l’intero settore e le forze dell’ordine di tutto il mondo sono impegnati nella lotta al cybercrime, anche i criminali sono attivi nella continua ricerca di nuovi modi per guadagnare denaro, al di là dell’uso dei malware. Offrire gratuitamente qualcosa che ha un valore può essere un’operazione di marketing vincente, dalla quale i cybercriminali possono trarre vantaggio: i siti web che offrono ai consumatori la possibilità di generare ...

Poste Italiane nel mirino dei Truffatori tramite Facebook : L'evoluzione tecnologica, che ha subito nell'ultimo decennio Internet, ha portato i truffatori a spostarsi dalle email ai social network. Ed è proprio su Facebook che è avvenuta l'ultima truffa. Le vittime sono ancora una volta i clienti delle Poste Italiane e ammontano a quasi 800 membri. La metodo

La Truffa dei biglietti Atm : licenziati dieci dipendenti infedeli : MILANO - Stampavano abusivamente biglietti Atm per poi rivenderli in nero e intascarsi il guadagno. Questa la frode messa in atto da dieci dipendenti dell'azienda di trasporti milanese, che ha registrato un...

Truffa - ancora in carcere Apolloni - il commercialista dei Panama Papers : Inchiesta della Gdf di Roma: in manette anche il titolare di una cooperativa nel mercato dell'intermediazione di forza lavoro

Unico Campania : scoperta la Truffa dei ticket fantasma - cinque indagati : Avevano creato un mercato nero dei biglietti Unico Campania. Un pozzo senza fondo, che alla fine conveniva a tutti: a chi ha falsificato le schede di acquisto dei tagliandi per viaggiare a Napoli; a ...

La Truffa dei sovranisti all'amatriciana : Sull'accoglienza si deciderà sulla base di meccanismi volontari. Sugli hotspot si opererà sulla base di meccanismi volontari. Il trasferimento e il reinsediamento dei migranti irregolari e regolari ...

