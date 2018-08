blogo

Tria: trovato l'accordo nel Governo su avvio di flat tax e reddito di cittadinanza

(Di venerdì 3 agosto 2018) Il ministro dell'Economia Giovannioggi, dopo un vertice disulla legge di bilancio, ha diffuso una nota ufficiale nella quale commenta, esprimendo soddisfazione, l'raggiunto nell'esecutivo sulle linee del quadro programmatico e in particolare sulla compatibilità tra gli obiettivi di bilancio e l'delle riforme previste dal contratto ditra Lega e MoVimento 5 Stelle, in particolare latax voluta dal Carroccio e ildi, punto focale del programma elettorale dei pentastellati.Intanto in un video Matteo Salvini ha ribadito su questo tema:"Non mi interessa se qualcuno all’estero dice che non si può fare, si dovrà fare. Questo è ildel cambiamento non ha paura di due rimbrotti e minacce che arrivano da qualche parte"Ribadendo le priorità che ha più volte illustrato nelle sue incursioni su Facebook:"Riduzione delle tasse, ...