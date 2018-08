Tria | flat tax e reddito cittadinanza compatibili con bilancio

Vertice sulla manovra - per Tria complesso far quadrare i conti (anche senza flat tax e reddito di cittadinanza) : Primo esame a Palazzo Chigi della prossima legge di bilancio. Si sono riuniti il premier Giuseppe Conte, il vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio, il sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il ministro degli Affari Europei Paolo Savona e quello degli Esteri Enzo Moavero.È soprattutto il confronto fra chi ha promesso provvedimenti importanti di spesa - ad ...

Flat Tax - ministro Tria : sarà già nella prossima Legge di bilancio : La Flat tax “si inizierà a implementare fin dalla prossima Legge di bilancio, secondo un cronoprogramma graduale il cui contenuto di dettaglio è allo studio”. Lo ha affermato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, al question time alla Camera. Tria ha ribadito che la Flat tax sarà composta da una semplificazione strutturale del sistema fiscale e da “un alLeggerimento del prelievo da perseguire gradualmente e ...

Tria : "flat tax" nella prossima manovra : 19.08 Parlare di pace fiscale non significa parlare di nuovi condoni, ma di "un fisco amico che favorisca l'estinzione dei debiti. Significa favorire il rientro dei debiti venendo incontro alle persone più in difficoltà". Così il ministro dell'Economia,Tria,alla Camera."Su 800mld di debiti solo 50 sono recuperabili", annuncia. "Sarà la legge di Bilancio a ridurre l'incertezza dei mercati e a mettere in sicurezza i risparmi degli ...

Pace fiscale - Tria : “Recupero possibile solo su 50 miliardi”. E su Flat Tax : “Avvio in prossima legge di bilancio” : Rispetto ai numeri sbandierati in campagna elettorale dalla Lega (650 miliardi, ndr), poi rilanciati in tempi di contratto di governo, è il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, fornisce sulla cosiddetta Pace fiscale numeri ben più cauti, rispondendo al Question time alla Camera: “In merito al magazzino si segnala che il valore contabile residuo dei crediti è molto alto e pari quasi a 800 miliardi, ma si stima che l’ammontare ...

Giovanni Tria : “Flat tax nella prossima legge di bilancio e pace fiscale per aiutare chi è in difficoltà” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria annuncia che la flat tax verrà implementata già nella prossima legge di bilancio e che si procederà con la pace fiscale per aiutare "le persone più in difficoltà". Tria assicura inoltre che non verrà sforato il tetto del 3% nel rapporto tra deficit e Pil.Continua a leggere

