Tria-Conte | accordo Manovra “sì reddito cittadinanza e flat tax” Ultime notizie | Governo

Conte - Tria - l'Europa ed il governo del cambiamento - e della continuità - : Senza voler derogare da quei canoni di razionalità che da sempre presidiano lo statuto dell'economia come scienza sociale.

Conte : "Tria lascia il governo? Non esiste" : Giuseppe Conte a tutto campo in una intervista al Corriere della Sera. Il presidente del Consiglio rassicura innanzitutto su Euro a relazioni internazionali:"Per me la moneta unica europea e l'appartenenza alla Nato non sono in discussione. E non lo sono anche per il governo da me presieduto"dice il premier rispondendo alle domande di Massimo Franco. Poi, sui rumors che parlano di contrasti con il ministro dell'Economia Giovanni Tria, spiega: ...

Giuseppe Conte : “Tria con noi - ok Euro e Nato”/ Intervista del Premier : “Trump vuole aiutare l’Italia” : Giuseppe Conte: “Tria non si discute, non lasciamo l’Euro e la Nato”. Intervista del Premier al Corriere della Sera; toccati diversi argomenti, a cominciare dalla questione economica(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:51:00 GMT)

Giuseppe Conte si tiene stretto Giovanni Tria : "Non esiste che lasci" : Le voci si susseguono, il futuro di Giovanni Tria non è certo. Si muove allora il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista al Corriere della Sera in cui rassicura sulla stabilità del ministro dell'Economia nel suo Governo."Il ministro Tria è il cerbero dei conti, il loro custode arcigno. Ma non esiste che lasci il governo. Attenzione, peraltro, a non considerarlo un corpo estraneo a questo esecutivo. ...

