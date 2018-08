Tria : "Bene avvio riforme su flat tax e reddito di cittadinanza" : Teleborsa, - Il Ministro dell'Economia Giovanni Tria esprime soddisfazione per l'accordo sulle linee del quadro programmatico proposte, che confermano la compatibilità tra gli obiettivi di bilancio già illustrati in Parlamento e l'...

Tria : "Bene avvio riforme su flat tax e reddito di cittadinanza" : Il Ministro dell'Economia Giovanni Tria esprime soddisfazione per l'accordo sulle linee del quadro programmatico proposte, che confermano la compatibilità tra gli obiettivi di bilancio già illustrati in Parlamento e l'...

FCA tenta il recupero. Bene Ferrari e CNH Indus Tria l : Avvio di seduta con tanta voglia di rimbalzo per FCA . Il titolo del Lingotto apre la giornata con un guadagno dell'1,58%, dopo la brutta giornata di ieri, in cui è scivolato da questa e dall'altra ...

'Il faro è il contratto di governo : e Tria lo sa bene' - dice Paragone : Roma. Sulla soglia della Sala Garibaldi, quella che dalla buvette conduce verso l'aula di Palazzo Madama, Gianluigi Paragone alza il braccio sinistro. Con la mano disegna in aria un semicerchio: "Ora "...

“Il faro è il contratto di governo : e Tria lo sa bene” - dice Paragone : Roma. Sulla soglia della Sala Garibaldi, quella che dalla buvette conduce verso l’aula di Palazzo Madama, Gianluigi Paragone alza il braccio sinistro. Con la mano disegna in aria un semicerchio: “Ora – dice il senatore grillino – immagina che qualcuno ti dia in gestione questo locale. Tu puoi, ovvia

Benetton : il cordoglio di Assindus Tria Venetocentro : Treviso, 10 lug. (AdnKronos) - "Insieme a tutti gli imprenditori associati ad Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso, esprimiamo le condoglianze più sentite e la vicinanza ai fratelli Benetton e ai loro famigliari per la dolorosa e prematura perdita di Carlo Benetton . Insieme a Giulia

Benetton : il cordoglio di Assindus Tria Venetocentro : Treviso, 10 lug. (AdnKronos) – “Insieme a tutti gli imprenditori associati ad Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso, esprimiamo le condoglianze più sentite e la vicinanza ai fratelli Benetton e ai loro famigliari per la dolorosa e prematura perdita di Carlo Benetton . Insieme a Giuliana, Luciano e Gilberto è stato l’artefice di una storia di impresa eccezionale, nata a Treviso e affermatasi nel mondo. Una ...

Tria : bene economia - ma rischi ribasso : Così il ministro dell' economia , Tria , all'assemblea annuale Abi. "Il Paese, se pur a ritmi non soddisfacenti,ha tassi di crescita positiva". Riforme efficaci, con un "percorso realistico","mantenendo ...

Tria : bene economia - ma rischi ribasso : 12.22 "Le condizioni di salute dell'economia italiana sono ancora buone ma sembra profilarsi una revisione al ribasso" delle prospettive di crescita, per i dazi Usa, un rallentamento dell'export, per il rallentamento dei consumi Usa. Così il ministro dell'economia, Tria, all'assemblea annuale Abi. "Il Paese, se pur a ritmi non soddisfacenti,ha tassi di crescita positiva". Riforme efficaci, con un "percorso realistico","mantenendo il percorso ...