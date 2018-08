Tria avvisa | niente spese Borse giù | spread a 250

ilgiornale

(Di venerdì 3 agosto 2018) Al ministro Giovanniè toccata casualmente la giornata migliore per spiegare a Di Maio e Salvini quanto dovranno tenere basse le aspettative per la prossima legge di Bilancio e quindi per approvare le misure più attese, flat tax e reddito di cittadinanza. Ieri era in programma il primo supervertice governo/maggioranza con il responsabile dell'Economia, il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier e leader di M5s e Lega e il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti. E proprio ieri la Borsa ha registrato una delle peggiori sedute del mese.A piazza Affari l'indice Ftse Mib ha chiuso a -1,73%. Peggiore in Europa, comunque in buona compagnia visti i ribassi registrati a Francoforte, Londra e Madrid, col Dax cede l'1,50% il Ftse100 che lascia sul campo l'1,01% e l'Ibex che arretra dell'1,03%. Colpa dell'escalation della guerra sui dazi (Trump vuole portare quelli sui prodotti ...