Tria | accordo per avvio flat tax e reddito cittadinanza

Tria : accordo per l’avvio della flat tax e del reddito di cittadinanza : Il governo si riunisce a Palazzo Chigi per un vertice sulla prossima legge di bilancio e il ministro Tria esprime soddisfazione per l’accordo sulle linee del quadro programmatico. In particolare il responsabile dell’Economia conferma la compatibilità tra gli obiettivi di bilancio già illustrati in Parlamento e l’avvio delle riforme contenute nel ...

Tria : 'Accordo per avvio flat tax e reddito di cittadinanza' : Presenti il premier Giuseppe Conte, il vicepremier e Ministro dello Sviluppo e del Lavoro, Luigi Di Maio, il sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'Economia Giovanni ...

Retimpresa e ConfindusTria Russia siglano accordo collaborazione : Roma, 31 lug., askanews, - Retimpresa e Confindustria Russia hanno siglato un accordo di collaborazione per rafforzare la rappresentanza e la promozione del 'brand Italia' sul territorio russo ...

Accordo su nomine Rai : Tria propone Fabrizio Salini a.d. e Marcello Foa presidente : C'è l'Accordo sul rinnovo del consiglio di amministrazione della Rai. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha proposto al Governo Fabrizio Salini come amministratore delegato, e Marcello Foa per la carica di consigliere di amministrazione. A renderlo noto in un ...

Dazi - Trump annuncia l'accordo con la Ue : "L'obiettivo è : zero tariffe su beni indusTriali" : WASHINGTON - 'Oggi è un grande giorno, con Juncker abbiamo lanciato una nuova fase dei rapporti tra Usa e Ue': lo ha detto Donald Trump dopo aver incontrato il presidente della Commissione europea ...

Accordo Trump-Juncker : no dazi su beni indusTriali - eccetto auto - : "Oggi abbiamo lanciato una nuova fase dei rapporti tra Usa e Ue" ha detto il presidente Usa al termine del vertice alla Casa Bianca. "L'obiettivo - ha spiegato - è di arrivare a zero barriere ...

Se nemmeno ConfindusTria è d'accordo - vuol dire che Di Maio non ne azzecca una : Si sa, la Confindustria è un’associazione lobbistica. Nel senso buono del termine, quello anglosassone: fa gli interessi dei suoi iscritti. E Confindustria di imprese iscritte ne ha tante, soprattutto nel nord produttivo. Chiede a chi ci governa una sola cosa: lasciateci lavorare. Ma in più la Confi

Nomine - accordo Governo : Fabrizio Palermo nuovo ad Cdp/ L'ok nel vertice tra Conte - Tria - Di Maio e Giorgetti : Fumata bianca nello stallo Governo sulle Nomine in Cdp: Fabrizio Palermo nuovo ad, accordo dopo il vertice tra Conte, Di Maio, Tria e Giorgetti. Eliminate frizioni tra Lega-M5s e il Mef(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 14:50:00 GMT)

Tesoro - scontro Tria-Di Maio Ma c'è l'accordo su Cdp Intesa su Scannapieco e Palermo : Tira una brutta aria nel governo. Almeno per quanto riguarda la questione nomine, sulla quale il min istro dell'Economia, Giovanni Tria, e, quello del Lavoro, Luigi Di Maio, sarebbero ormai ai ferri corti. Segui su affaritaliani.it

DL DIGNITÀ - DI MAIO E Tria CONTRO STIME INPS/ Salvini : “Boeri si dimetta se non è d'accordo col governo” : Decreto DIGNITÀ, Di MAIO e TRIA: “Cerchiamo la manina”. Nota congiunta dei due ministri: “Nessuna accusa al Mef, stipe INPS sono discutibili”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 16:36:00 GMT)

Dl dignità - Di Maio e Tria 'Troveremo la manina . Mai accusato Mef o Ragioneria'. Salvini 'Boeri si dimetta se non è d accordo con la nostra ... : Nel comunicato viene poi chiarito che 'in merito alla relazione tecnica che accompagna il Dl dignità, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ritiene che le stime di fonte Inps sugli effetti delle ...