Trapianto polmonare per Niki Lauda

(Di venerdì 3 agosto 2018) Il giorno dopo aver saputo del ricovero diper le conseguenze di un presunto virus influenzale, lanotizia che il tre volte campione del mondo e presidente onorario del team Mercedes F1 è stato sottoposto aa Vienna. Secondo ORF, anche se l’intervento è andato bene le condizioni disarebbero critiche.Dopo un intervento del genere, il processo di recupero è comprensibilmente moltodifficile e da parte dell’ospedale AKH dove è ricoverato non ci saranno bollettini medici per rispetto die dei suoi familiari oltre al comunicato emesso giovedì: “Ilè stato eseguito con successo da WalterKlepetko, responsabile della Divisione di Chirurgia Toracica, e Konrad Hötzenecker. Chiediamo la vostracomprensione per il fatto che la famiglia non farà alcuna dichiarazione pubblica e vi chiediamo di rispettarela privacy della famiglia