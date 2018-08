«Tragedia del neonato a Terni | serve rafforzare la rete di prevenzione» L' appello alle

Tragedia nel mondo del ciclismo - Ex gregario di Indurain morto suicida : Terribile Tragedia nel mondo del ciclismo: un ex campione 50enne si è suicidato oggi, è stato gregario di Indurain Agghiacciante notizia nel mondo del ciclismo: l'ex gregario di Indurain, Armand De las Cuevas, è morto oggi suicida. L'ex ciclista 50enne si è tolto la vita nel 'buen retiro' di Ile de la Rèunion, dove viveva con la moglie da ...

Grecia - il primo ministro Tsipras si reca sui luoghi della Tragedia : Il primo ministro greco Alexis Tsipras è arrivato ieri sui luoghi della tragedia degli spietati incendi che hanno messo in ginocchio l'antica regione dell'Attica. Il bilancio delle vittime è salito in ...

Tragedia della caccia a Laterina - il quartiere della Maestà piange Ceccherini. Colpo fatale partito dal proprio fucile : Sarebbe stato trovato alle prime luci del giorno, grazie ad una persona che ha notato la sua auto lasciata sul ciglio di una strada. Dalla zona dove era la vettura sono partite le ricerche che hanno ...

Incendi Grecia - la Protezione Civile : “Ci sono ancora 100 dispersi”. Tsipras : “Mia responsabilità politica della Tragedia” : Il premier greco Alexis Tsipras si è assunto “la responsabilità politica della tragedia” e nel corso del Consiglio dei ministri straordinario, convocato per fare il punto della situazione, ha spiegato di aver indetto il Cdm proprio per “assumersi interamente davanti al popolo greco la responsabilità della tragedia”. “Credo – ha dichiarato – che questo sia un atto dovuto per il premier e per il governo ...

Rivarolo - la Tragedia del sottopasso Guerra sulle responsabilità : Comune e Consorzio ovest torrente Orco ai ferri corti per la gestione paratoie. Il sindaco ha riferito in Consiglio

INCENDI IN GRECIA : 500 FERITI E 80 MORTI/ Ultime notizie : domate le fiamme - di chi è la colpa della Tragedia? : INCENDI in GRECIA: 80 MORTI e 500 FERITI. Ultime notizie: si cercano superstiti e scoppia la polemica per via dei ritardi dei soccorsi, complice i tagli nel corpo dei vigili del fuoco(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 13:40:00 GMT)

Tragedia della Solfatara : famiglia morta per una foto : Trapelano altri dettagli riguardo la Tragedia accaduta lo scorso settembre alla Solfatara di Pozzuoli dove persero la vita tre componenti di una famiglia di Torino che viveva a Venezia. Il lavoro ...

Tragedia in Argentina : ucciso l'ex portiere del River Plate Espindola : Una bruttissima notizia sconvolge il mondo dello sport e soprattutto il calcio argentino. l'ex canterano del River Plate , il portiere Facundo Espindola, è stato ucciso a coltellate al termine di un litigio. Secondo quanto riportano i ...

“Ucciso con un coltello”. Tragedia nel mondo del calcio : vittima il noto calciatore : Una notizia terribile che ha scosso il mondo del calcio, incredulo di fronte a quanto accaduto. Una morte avvenuta poco lontana dai campi dove un ragazzo giocava a fare il portiere sognando di diventare un giorno famoso e finire in qualche squadra importante. A ucciderlo, stando a quanto emerso, un compagno di squadra. Così ha perso la vita in Argentina Facundo Espíndola, portiere 25enne cresciuto nelle giovanili del River Plate. ...

Usa - Tragedia Missouri : 9 dei 17 morti erano della stessa famiglia - : Il governatore dello Stato ha spiegato che oltre la metà delle vittime dell'affondamento nel Table Rock Lake apparteneva allo stesso nucleo familiare. Una sopravvissuta racconta di aver perso nell'...

Missouri - battello di turisti investito dalla tempesta e affondato : almeno undici i morti. Il video della Tragedia : Una Duck Boat, un particolare tipo di veicolo in grado sia di navigare sia di viaggiare su strada, è stato colto da una tempesta in un lago del Missouri. Il video, pubblicato sui social, è stato girato dai passanti che hanno assistito, sulla terraferma, al momento in cui il battello è stato trascinato dalla corrente ed è affondato. Secondo le autorità locali, i morti sarebbero, al momento, 11. Cinque, invece, i dispersi. A bordo, in tutto, ...

Tragedia nel mondo del pattinaggio su ghiaccio : ladri accoltellano bronzo olimpico : Lutto nel mondo del pattinaggi su ghiaccio: Denis Ten accoltellato durante un furto d’auto Il mondo del pattinaggio su ghiaccio sotto shock per una morte inaspettata e tragica: Denis Ten, 25enne campione kazako, bronzo alle Olimpiadi di Sochi 2014, è stato accoltellato durante un furto, ma, una volta in ospeldale, non c’è stato nulla da fare. Due ladri hanno cercato, ad Almaty, di rubare l’auto di Ten, parcheggiata in ...

Il primo post della moglie di Bode Miller dopo la Tragedia : "Mai più morti come quella di mia figlia" : Ha parlato per la prima volta della morte della figlia. Morgan Beck, giocatrice di pallavolo e moglie dello sciatore Bode Miller, ha rotto il silenzio straziante dopo la tragedia che ha colpito la figlia Emeline Gier, morta a 19 mesi per annegamento in piscina. "Prego Dio che nessun genitore debba provare un dolore come il nostro", ha scritto su Instagram, pubblicando anche una foto della piccola.It's been 37 days since I've held my baby girl. I ...