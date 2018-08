Trading on line | acquistare e vendere derivati ed azioni costerà di più

Blastingnews

(Di venerdì 3 agosto 2018) Fareonda ieri 1 agosto 2018 costera' di più VIDEO. L'Esma, l'Autorita' europea che vigila sui mercati finanziari ha varato delle nuove regole, a protezione principalmente dei piccoli investitori, che impongono, ad esempio, agli intermediari finanziari di detenere una maggiore quantita' di capitale a garanzia delle transeffettuate da e per conto dei propri clienti. Il motivo è presto detto. L'Esma ha rilevato che almeno dal 75 al 90% delle posizioni aperte per ilonsi trovi a subire una perdita variabile tra i mille e 600 euro e quasi trentamila euro. Gli obiettivi delle nuove regole In base a quanto dichiarato da Steven Maijoor, Presidente dell'Esma sentito da Repubblica, le nuove regole dovrebbero fare in modo che ogni investitore non possa perdere più di quanto abbia effettivamente investito. Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto ...