Toyota - Venderà il 5 | 89% della Isuzu

(Di venerdì 3 agosto 2018) Lae laMotors hanno deciso di sciogliere i loro attuali legami azionari. La Casa nipponica potrà così vendere sul mercato l'intera partecipazione del 5,89% nel capitalecontroparte attiva nella produzione di veicoli commerciali. La collaborazione continua. Le due società hanno comunque intenzione di mantenere gli attuali rapporti di collaborazione su progetti congiunti per lo sviluppo di nuove tecnologie. L'alleanza risale al novembre del 2016 quanto lae lahanno firmato un accordo quadro per unire le risorse nel campo dello sviluppo eproduzione di motori diesel e valutare progetti congiunti in vari settori. Allora la Casa automobilistica aveva accettato di acquisire la partecipazione, che oggi ha deciso di dismettere per tener contodecisione di sospendere alcuni dei progetti originariamente concordati a causa dell'evoluzione del ...