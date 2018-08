Torneo di Vicenza | l' Italia batte i Paesi Bassi 79-64 Candi 18 punti

Basket - l’Italia Sperimentale esordisce con una vittoria contro l’Olanda al Torneo di Vicenza : La Nazionale italiana Sperimentale, con Meo Sacchetti in panchina, esordisce con una vittoria non troppo complessa contro l’Olanda, anch’essa in versione Sperimentale, al torneo di Vicenza cui prendono parte anche Germania e una rappresentativa di all stars della East Coast per quanto concerne il Basket universitario americano (la celebre NCAA). L’incontro è stato sostanzialmente sempre tenuto in mano dagli azzurri, che hanno ...