Torna la tensione sullo spread in vista delle decisioni sulla legge di Bilancio

Tour de France – In casa Bahrain Merida Torna il sereno - Nibali spiega : “tensione - stress e fatica - ma…” : Vincenzo Nibali ritrova serenità e si concentra sul lavoro in bici: le parole dello Squalo dello Stretto dopo il disappunto post cronosquadre La cronosquadre di Cholet del Tour de France 2018 ha creato qualche disappunto all’interno del Team Bahrain Merida: nonostante la squadra di Vincenzo Nibali sia riuscita a non perdere troppo tempo rispetto al Team Sky, lo Squalo dello Stretto ha mostrato un pizzico di disappunto per la ...