Torna Borghi Aperti e parte da villa Baruchello

La Minardi 191B F1 con motore Lamborghini Torna in pista dopo 26 anni : A 26 anni dal suo ultimo Gran Premio la Minardi M 191B , telaio #003, equipaggiata col motore Lamborghini V12 LE3512 e tra le protagoniste della stagione 1992 di Formula 1 scende di nuovo in pista ...

