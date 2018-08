Too much è il nuovo singolo di Zayn con Timbaland | video | testo e traduzione

optimaitalia

: È uscita ed è una vera bomba ?? #TooMuch @zaynmalik - MarcoMoriniTW : È uscita ed è una vera bomba ?? #TooMuch @zaynmalik - team_world : #Zayn ha appena rilasciato l'audio ufficiale dell'inedito #TooMuch realizzato in collaborazione con @timbaland ASCO… - mtvitalia : E tu quante volte hai già ascoltato #TooMuch? -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Ildiè Too. Il brano arriva dopo i successi di Dusk Till Down e Let me, che l'ex One Direction ha rilasciato prima dell'arrivo del suodisco atteso per i prossimi mesi ma di cui non si conosce la data d'uscita. Il giovane artista si è quindi voluto affidare all'esperienza di uno dei produttori più ambiti al mondo per la sua nuova espressione artistica, approdata sul mercato a partire dal 2 agosto. Continua così la lunga scia di singoli promozionali che l'artista ha pensato per il suo prossimo album di inediti, che ancora non ha una data d'uscita ufficiale ma che i fan continuano ad aspettare con particolare trepidazione. Il brano appena rilasciato parla di una delusione d'amore, con un lui che sembra deciso a riconquistare la sua lei senza trovare il coraggio necessario. Potrebbe essere un brano autobiografico ma non ci sono dichiarazioni in ...