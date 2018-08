Tim | Agcom avvia procedimento sanzionatorio su illecito uso informazioni 2

Tim : Agcom avvia procedimento sanzionatorio su illecito uso informazioni : Roma, 3 ago. (AdnKronos) – L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha dato mandato agli uffici competenti di dar corso ad un procedimento sanzionatorio nei confronti di Tim per l’acquisizione e l’uso illegittimo a fini commerciali di informazioni di assurance (gestione e manutenzione guasti) relativi a clienti di altri operatori soggetti a malfunzionamenti del servizio di telefonia fissa o traffico ...

AMAZON - MULTA AGCOM : "SERVIZIO POSTALE SENZA PERMESSO"/ UlTime notizie : postini abusivi : AGCOM MULTA AMAZON per 300mila euro: "attività postali non autorizzate e in concorrenza con Poste e altri soggetti". Ultime notizie, la sanzione "simbolica" e la replica dell'azienda(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 10:07:00 GMT)

Amazon - multa AgCom : “Servizio postale senza permesso”/ UlTime notizie : la reazione dell'azienda : AgCom multa Amazon per 300mila euro: "attività postali non autorizzate e in concorrenza con Poste e altri soggetti". Ultime notizie, la sanzione "simbolica" e la replica dell'azienda(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 00:34:00 GMT)

AMAZON - MULTA AGCOM : “SERVIZIO POSTALE SENZA PERMESSO”/ UlTime notizie : avviata analisi del mercato delivery : AGCOM MULTA AMAZON per 300mila euro: "attività postali non autorizzate e in concorrenza con Poste e altri soggetti". Ultime notizie, la sanzione "simbolica" e la replica dell'azienda(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 20:12:00 GMT)

Amazon multata da Agcom/ UlTime notizie 300mila euro per “attività postali non autorizzate”. Replica l’azienda : Agcom multa Amazon per 300mila euro: "attività postali non autorizzate e in concorrenza con Poste e altri soggetti". Ultime notizie, la sanzione "simbolica" e la Replica dell'azienda(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 17:51:00 GMT)

AGCOM - esposto di Movimento Consumatori contro Tim e WIND per comunicazione ingannevole : Teleborsa, - Dopo le diffide inviate a TIM e WIND a maggio scorso e la segnalazione all'Antitrust e all'AGCOM, Movimento Consumatori ha inviato un esposto all'AGCOM perché "i due operatori hanno ...

AGCOM - esposto di Movimento Consumatori contro Tim e WIND per comunicazione ingannevole : Dopo le diffide inviate a TIM e WIND a maggio scorso e la segnalazione all'Antitrust e all'AGCOM, Movimento Consumatori ha inviato un esposto all'AGCOM perché "i due operatori hanno informato la ...

Sentenza modem libero oggi 12 luglio : l’AGCOM deciderà per Tim e gli altri gestori : La questione del modem libero legata ai principali provider nazionale di rete fissa, quali TIM, Vodafone e Fastweb, è in via di definizione, come riportato su 'dday.it'. Quest'oggi, giovedì 12 luglio, l'AGCOM sarà chiamata ad esprimersi su tutta la vicenda, e stabilire così i criteri regolatori di un fenomeno che continua ad infastidire molto i consumatori finali. Nonostante l'esistenza di una normativa europea, difatti, i nostri gestori ...

Agcom - arriva lo strumento contro i call center molesti/ UlTime notizie : come rintracciare i numeri sospetti : Agcom, arriva lo strumento contro i call center molesti: ecco come scoprire le informazioni sul numero di chi ci chiama ed evitare eventuali truffe telefoniche.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 15:39:00 GMT)

Agcom : Ammissibile progetto di separazione societaria rete Tim : Teleborsa, - Disco verde dell'Agcom al progetto di separazione societaria della rete di TIM. Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha infatti ritenuto che il progetto di ...

Tim - via libera dell'Agcom alla separazione della rete : Via libera dall'Agcom al progetto di separazione societaria della rete di Tim. Il consiglio dell'Autorità ritiene dunque che il progetto presentato dal gruppo di tlc possegga i requisiti di ...

Agcom : Ammissibile progetto di separazione societaria rete Tim : Disco verde dell'Agcom al progetto di separazione societaria della rete di TIM . Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha infatti ritenuto che il progetto di separazione ...