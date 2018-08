The O C 15 anni dopo | 10 curiosità sulla serie

I ragazzi di «The O.C.» - 15 anni dopo : La prima volta che impersonò Summer Roberts, la ragazzina viziata che passava le giornate ad abbronzarsi e a fare shopping nella contea di Orange, Rachel Bilson aveva 22 anni. Era l’agosto del 2003 e, sul canale americano Fox, andava in onda il primo episodio della serie The O.C, teen-drama made in California, risposta dei primi anni Zero ai ragazzi anni ’90 di Beverly Hills 90210. La serie ha portato discreta fortuna alla Bilson, ...

“Avete visto?”. I 63 anni di Mr. Big (Sex and The city) : la foto social è clamorosa : Chi non ricorda Mr. Big, l’uomo che ha fatto impazzire Carrie Bradshaw in tutte le serie e nei film di “Sex and the City”? Era il classico uomo “che non deve chiedere mai”, il bello e dannato Chris Noth che, oltre a Sarah Jessica Parker nel telefilm, ha atto innamorare milioni di donne in tutto il mondo, fan sfegatate delle avventure di Carrie e delle sue amiche sullo sfondo di una magnifica New York. A 20 ...

50 Cent contro Floyd MayweaTher - ricomincia lo scontro iniziato 10 anni fa : L'ormai storico scontro tra 50 Cent e Floyd Mayweather si è arricchito nelle ultime ore di un nuovo accesissimo capitolo. Il rapper ed il pugile, un tempo amici, si insultano reciprocamente ormai da un decennio e, a giudicare dagli ultimi agguerriti scambi di opinione – diffusi da parte di entrambi tramite dei post sulle rispettive, popolarissime, pagine instagram – sembra non abbiano alcuna intenzione di smettere. L'ultimo capitolo dello ...

The Persistence : Firesprite ci porta a centinaia di anni luce dalla Terra - articolo : Siamo volati a Liverpool, la città dei Beatles, per provare The Persistence, l'ultima fatica dei ragazzi di Firesprite. L'horror con elementi roguelike per PlayStation VR è il frutto di una storia che affonda le radici nell'era della prima PlayStation. Chi ha memoria di Psygnosis, ribattezzato Liverpool Studio nel 2000 e dei suoi Shadow of the Beast e Wipeout? Esatto, proprio come una fenice che risorge dalle ceneri della forma precedente, ...

Mandela - cento anni fa nasceva l'uomo che ha sconfitto l'aparTheid : L'uomo destinato a cambiare la storia è nato sulle rive di un fiume, in un villaggio nel Sudafrica Orientale, il 18 luglio del 1918. Qui Nelson Mandela capisce il prezzo della...

Mike Sponza presenta l’album Made in The Sixties - un omaggio agli anni Sessanta : Lunedì 16 luglio, Mike Sponza ha presentato a Milano il nuovo album. Made in the Sixties, questo il titolo del progetto, vuole essere un omaggio agli anni 60 in chiave blues attraverso 10 inediti ispirati agli avvenimenti di un decennio fondamentale nella storia di tutto il mondo. 10 canzoni, una per anno, ognuna delle quali ispirata ad un solo avvenimento selezionato da Mike Sponza che racconta la parte scintillante e la parte buia di ...

100 anni fa nasceva Nelson Mandela : una graphic novel per ricordare la sua lotta all’aparTheid : Il 18 luglio di ogni anno ricorre il Mandela Day: quest’anno l’importante celebrazione coincide con il centenario della nascita del premio Nobel sudafricano. Per l’occasione l’editore Gribaudo pubblica una graphic novel dedicata alla sua vita, da oggi nelle librerie italiane.Continua a leggere

51 anni fa l’addio a John Coltrane - per ricordarlo ecco Both Directions at Once : The Lost Album : Nel marzo del 1963 Coltrane si divideva tra live e registrazioni. La sera suonava fisso al Birdland, sulla cinquantaduesima strada, e di giorno registrava dischi. Il 6 marzo di quell’anno, con il suo sax, entrò nei mitici Van Gelder Studios insieme a McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al contrabbasso e Elvin Jones alla batteria. Lo stesso gruppo con cui un anno dopo registrò il capolavoro A love supreme. Era il Classic Quartet e quel giorno ...

The Doors - i 50 anni di Waiting for The sun : Sono 50 le candeline che compie Wainting for the sun, terzo album dei The Doors, che nel 2018 festeggia un anniversario così importante. A onor del vero, il disco fu pubblicato il 3 luglio 1968, ma i festeggiamenti si compiranno solo a settembre, quando uscirà la 50th anniversary Deluxe Edition, ristampa speciale che comprende un doppio CD, un LP e una serie di registrazioni rimasterizzate e di alcune canzoni inedite registrate in studio e brani ...

Beach volley Queen of The Beach 2018 - Alba Adriatica. Eleonora Annibalini è la nuova regina della spiaggia : Tutto in una settimana per Eleonora Annibalini che, sette giorni dopo aver conquistato il suo primo successo in una tappa del campionato italiano, si laurea Queen of the Beach sulla sabbia di Alba Adriatica, superando una concorrenza molto agguerrita. L’atleta pesarese, con l’aiuto della prescelta Sara Breidenbach batte in finale 2-1 (21-23, 21-15, 15-8) la regina uscente Silvia Leonardi in coppia con Jessica Allegretti. Finale bella ed ...

Finale Wimbledon – Da William e Kate a Theresa May : le istituzioni britanniche assistono a Anderson-Djokovic [GALLERY] : Le principali istituzioni politiche britanniche, da William e Kate a Theresa May, hanno presenziato alla finalissima maschile di Wimbledon fra Anderson e Djokovic Dopo 2 lunghe settimane di spettacolo, nel pomeriggio di oggi Wimbledon avrà la sua naturale conclusione. Dopo aver assistito ieri alla vittoria di Angelique Kerber nella Finale femminile, quest’oggi sul centrale si sfideranno Novak Djokovic e Kevin Anderson per eleggere il ...

Beach volley - Queen of The Beach 2018 Alba Adriatica. Annibalini e Leoni sugli scudi nella prima giornata. Alle 16 la finale : Verrà eletta oggi Alle 16 la nuova regina della sabbia, la Queen of the Beach 2018 sulla spiaggia di Alba Adriatica dove ieri è andata in scena la prima giornata della kermesse unica nel suo genere in Italia organizzata da Beach Sport e Fulvio Taffoni. Dodici fra le migliori interpreti del Beach volley nazionale si sono date battaglia per tutta la giornata in sfide “tutte contro tutte” che caratterizzano questa formula molto ...

Nancy Sinatra : morta la prima moglie di Frank/ Ultime notizie : aveva 101 anni - ebbe 3 figli da The Voice : Nancy Sinatra: morta la prima moglie di Frank. Ultime notizie: aveva 101 anni, ebbe 3 figli da The Voice. I due si erano conosciuti al liceo e poi sposati nel 1939(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 09:02:00 GMT)

Brexit - la premier britannica Theresa May : “Stop a libera circolazione delle persone” : Brexit, la premier britannica Theresa May: “Stop a libera circolazione delle persone” La premier britannica Theresa May difende la sua proposta di Brexit. Sarà posta fine alla libera circolazione delle persone; si potrà realizzare una politica commerciale autonoma; la Corte Ue non avrà più giurisdizione sul suolo britannico e le norme europee dovranno prima essere […] L'articolo Brexit, la premier britannica Theresa May: “Stop a libera ...