Terremoto Cuneo | scossa nei pressi di Elva

Terremoto di magnitudo 3.3 in valle Maira in provincia di Cuneo : Terremoto di magnitudo 3.3 in valle Maira in provincia di Cuneo Il sisma, registrato poco dopo le 20 di martedì 17 luglio, è stato distintamente avvertito in tutta la valle Maira. Tanta paura tra gli abitanti, ma non risultano danni né feriti Parole chiave: ...

