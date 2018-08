Terni - Neonato morto trovato | fermata la mamma

«Tragedia del neonato a Terni - serve rafforzare la rete di prevenzione». L'appello alle donne dell'Ordine degli Assistenti Sociali dell'... : «Andare senza paura ai consultori e servizi Sociali per ricevere adeguato aiuto, comprensione e accompagnamento verso una scelta» , UMWEB, PERUGIA " «Di fronte ad una tragedia come quella accaduta a ...

Terni - fermata madre del neonato abbandonato in strada : è una 27enne già con una figlia : La donna rintracciata dagli inquirenti grazie ad alcuni testimoni e alla borsa che conteneva il corpicino. interrogata i questura avrebbe ammesso di aver gettato il bimbo dopo aver partorito in casa di nascosto dai familiari.Continua a leggere

Shock a Terni - neonato trovato morto dentro una busta : aveva ancora il cordone ombelicale : Shock a Terni dove un neonato è stato trovato morto dentro una busta della spesa in un’aiuola che delimita il parcheggio di un supermercato. Il piccolo aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. Anche per questo motivo, i poliziotti della questura che stanno indagando a tutto campo, sono propensi a pensare che il piccolo possa essere nato in giornata e poi abbandonato. Non è stato ovviamente ancora possibile chiarire invece se sia ...