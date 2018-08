Tennis | Fognini in semifinale a Cabo del Mar Murray | vittoria e lacrime

Tennis - ATP Los Cabos 2018 : Fabio Fognini impiega un’ora per volare in semifinale : Appena 58 minuti di gioco ed un doppio 6-2: la vittoria di Fabio Fognini nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Los Cabos, in Messico, non ha lasciato spazio a repliche. Il nipponico Yoshihito Nishioka è stato letteralmente dominato dal ligure, che nel penultimo atto incontrerà il britannico Cameron Norrie. Nel primo set, durato 31 minuti, l’azzurro ha trovato lo strappo nel terzo gioco, quando è stato capace di conquistare due punti ...

Tennis - Fognini ai quarti in Messico. Berrettini per la semifinale a Kitzbuhel : L'ex numero uno del mondo, al momento 832 Atp, approda agli ottavi del Citi Open di Washington, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.890.165 dollari in corso sui campi in cemento della ...

Tennis Fognini ai quarti a Los Cabos - esce Fabbiano. E a Washington si rivede Murray : L'ex numero uno del mondo, al momento 832 Atp, approda agli ottavi del "Citi Open" di Washington, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.890.165 dollari in corso sui campi in cemento della ...

Tennis : Los Cobos - Fognini ai quarti : ANSA, - ROMA, 2 AGO - Fabio Fognini ha centrato l'accesso ai quarti di finale del torneo Atp 250, sui campi in cemento di Los Cobos, in Messico. Il 31enne di Arma di Taggia, n.15 Atp e secondo ...

Tennis - ATP Los Cabos 2018 : Fabio Fognini soffre ma vince in tre set contro Quentin Halys. L’azzurro accede ai quarti di finale : Fabio Fognini soffre un set ma conquista l’accesso ai quarti di finale dell’ATP di Los Cabos (Messico). L’azzurro ha superato il giovane francese Quentin Halys (n.150 del mondo) con il punteggio di 2-6 6-4 6-0 in 1 ora e 27 minuti di partita. Un match, come detto, iniziato male per il ligure, in grado però di trovare la misura dei suoi colpi dal secondo parziale in poi. Fognini nel prossimo incontro se la vedrà contro il ...

Tennis - Atp 250 di Los Cabos : Fognini e Fabbiano impegnati nel torneo messicano : Tennis, Atp 250 di Los Cabos: Fognini sarà testa di serie numero 2 del torneo, presente anche un altro italiano, Thomas Fabbiano Nella notte italiana Thomas Fabbiano debutta nel torneo Atp 250 di Los Cabos (cemento, montepremi 637.395 dollari). Il 29enne di San Giorgio Ionico, numero 106 Atp trova dall’altra parte della rete Takanyi Garanganga dello Zimbanwe, numero 451 Atp, proveniente dalle qualificazioni (un solo precedente, ...

Tennis - Ranking ATP (30 luglio) : Rafael Nadal in testa su Federer - Fognini numero 15. Berrettini - che scalata! : Non cambia la top 10 del Ranking ATP dopo l’aggiornamento di oggi lunedì 30 luglio. Rafael Nadal non è sceso in campo in settimana e rimane al comando con 9310 punti, oltre 2000 di vantaggio su Roger Federer, anch’egli rimasto a riposo. Il mancino di Manacor e il Maestro di Basilea guidano senza problemi, terza posizione per il tedesco Alexander Zverev che ha 270 lunghezze di margine su Juan Martin Del Potro. Kevin Anderson si ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : a sorpresa va fuori Fabio Fognini. Passa in tre set Jurgen Zopp : La terra battuta elvetica risulta indigesta a Fabio Fognini: il ligure, testa di serie numero 1 del torneo ATP 250 di Gstaad, che al primo turno aveva usufruito di un bye, oggi si fa sorprendere dal qualificato estone Jurgen Zopp, numero 107 ATP, che si impone col punteggio di 6-1 3-6 6-3 in un’ora e tre quarti di gioco. Il primo set non ha storia: Zopp vince 7 dei primi otto punti giocati e si ritrova subito con tre palle break ...

Tennis - Fabio Fognini e Marco Cecchinato : il Masters di Londra non è un sogno impossibile : Il 23 luglio 2018 sarà una data da ricordare per il Tennis italiano. Fabio Fognini ha trionfato a Bastad e qualche ora dopo è toccato a Marco Cecchinato far suo il torneo di Umag. Due “semplici” ATP 250, il cui significato, però, va oltre. Il Tennis italiano sta rifiorendo e vivendo un periodo di splendore come non capitava da anni. Su Fognini non ci sono mai stati dubbi. Il ligure è stato la certezza del Tennis azzurro negli ultimi ...

Tennis - attenti a quei due. Fognini e Cecchinato - obiettivo top 10 : Diego Schwartzman è il numero 12 del mondo con 2470 punti, appena 280 in più del ligure. 1165 - I punti Atp che separano Fabio Fognini dal numero 10 del mondo, il serbo Novak Djokovic, fresco ...

Tennis - Ranking ATP (23 luglio) : Fabio Fognini e Marco Cecchinato guadagnano posizioni! : Nessuna variazione sensibile nella top ten del Ranking ATP questa settimana. È un periodo di transizione in attesa che entri nel vivo la stagione del cemento americano, che culminerà con lo US Open. Comanda sempre Rafael Nadal, con oltre 2.000 punti di vantaggio su Roger Federer. Poi gli altri con Alexander Zverev in terza posizione. L’unico cambio da registrare è lo scambio di posizione tra Dominic Thiem, ora ottavo, e John Isner, nono.

Tennis - grande Italia a Bastad trionfo Fognini - a Umago vince Cecchinato : ... numero 15 del ranking mondiale e terza testa di serie, ha sconfitto per 6-3 3-6 6-1, in un'ora e 48 minuti di partita, il francese Richard Gasquet, numero 29 del mondo Per il Fognini è il settimo ...

Tennis - Ranking Atp : quante posizioni hanno guadagnato Fognini e Cecchinato? È attacco alla top10! : Per due volte nella storia due Tennisti italiani avevano vinto due tornei nella stessa settimana, ma mai nello stesso giorno: oggi ci sono riusciti Fabio Fognini e Marco Cecchinato. Il primo ha trionfato a Bastad, in Svezia, il secondo ha vinto ad Umago, in Croazia: il 22 luglio 2018 resterà scolpito nella storia del Tennis italiano. Avevano vinto nella stessa settimana Paolo Bertolucci a Firenze il 18 aprile 1977 e Corrado Barazzutti a ...