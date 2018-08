Temptation Island VIP | spuntano i nomi delle prime coppie e tentatori

Andrew - il tentatore / Andrea Dal Corso dopo Temptation Island ammette : "Martina mi ha colpito - ecco perché" : Andrea Dal Corso, Andrew di Temptation Island 2018, parla del rapporto creatosi con Martina Sebastiani nello show di Canale 5. "ecco cosa mi ha colpito di lei...."(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 16:05:00 GMT)

Temptation Island 2018 - Francesco Branco e Giada Giovanelli : "Il nostro futuro insieme" : Che si saranno promessi Francesco Branco e Giada Giovanelli una volta spente le telecamere di Temptation Island 2018? Durante il falò finale, la coppia si era ripromessa di ascoltarsi maggiormente, di mettere da parte i propri egoismi, per mettere ricominciare da capo più uniti che mai. Ed ora? I due fidanzati, che hanno lasciato assieme il programma, ad 'Uomini e Donne Magazine' hanno spiegato i progetti futuri dopo la ritrovata armonia. ...

Temptation Island 2018 - Lara Zorzetto e la dedica a Fabio Ferrara : Lara Zorzetto è uscita single, da Temptation Island 2018, dopo l'addio all'ormai ex fidanzato Michael. La ragazza, però, sembra aver trovato il giusto conforto tra le braccia di Fabio Ferrara (ex fidanzato di Ludovica Valli, già assiduo frequentatore degli studi di Uomini e Donne) che, in qualità di amico, non le ha fatto mancare il suo sostegno nel momento del bisogno.prosegui la letturaTemptation Island 2018, Lara Zorzetto e la dedica a ...

Georgette di Temptation Island si sposa : “Prima di accettare ho chiesto di…” : Temptation Island, Georgette e Davide si sposano: lei sta combattendo contro la sclerosi multipla Fiori d’arancio in arrivo per Georgette e Davide di Temptation Island. La coppia protagonista dell’edizione 2016 del programma condotto da Filippo Bisciglia si sposa! Ad annunciarlo è stata la Polizzi, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Spy. La stilista ha rivelato che […] L'articolo Georgette di Temptation ...

Giada e Francesco rompono il silenzio dopo Temptation Island : Temptation Island: Giada e Francesco sempre più innamorati Nella penultima puntata della quinta edizione di Temptation Island c’è stato il confronto tra Giada Giovanelli e Francesco Branco. Un confronto davvero molto duro. Difatti il ragazzo ha più volte accusato la giovane fidanzata di non avergli mai dato le giuste attenzioni in tutti gli anni in cui sono stati insieme, facendogli molto male. A quel punto però Giada si è immediatamente ...

Temptation Island e la crisi del reality vip : Dopo mesi di attesa, voci di corridoio e rumors, ieri sera, durante la finale di Temptation Island è andato in onda il promo della versione vip del reality di Canale 5. Sulla carta era tutto perfetto: attorno alle 22.50, quando il pubblico era in ansia per le sorti delle coppie sull’isola delle tentazioni, è apparsa per soli 20 secondi Simona Ventura, che, tra immagini di spiagge bianche e temibili falò, ha annunciato che prossimamente anche le ...

Ilary Blasi : «Temptation Island Vip? Io e Francesco ci tenevamo» : «C’eravamo proposti per Temptation Island VIP ma non ci hanno voluto». È quello che dice, presumibimente scherzando, o forse no, Ilary Blasi al settimanale Chi, a proposito di una eventuale partecipazione sua e del marito Francesco Totti al programma cult di Canale 5, che in autunno inaugura la sua prima edizione celeb. «Peccato. Ci tenevamo», scherza la conduttrice, che, da metà settembre, tornerà alla guida di un altro reality show in versione ...

Michael De Giorgio insultato dopo Temptation Island : Temptation Island: Michael De Giorgio provoca il web Michael De Giorgio è uno dei fidanzati di Temptation Island di cui il pubblico da casa difficilmente si dimenticherà. Per la sua personalità? No. Per il suo aspetto fisico? Nemmeno. Ma per il suo modo, decisamente poco rispettoso, di parlare della sua ex fidanzata Lara Rosie Zorzetto. Sopratutto dopo la fine della trasmissione, quando lui ha provato a riconquistarla, ma al tempo stesso anche ...

Temptation Island 2018/ Lara Zorzetto ringrazia Fabio Ferrara con un tenero messaggio social : Temptation Island 2018, anticipazioni prossima puntata. Chi sta ancora insieme e chi no un mese dopo la fine delle registrazioni? Ecco le ultime novità. Lara ringrazia Fabio Ferrara per la sua vicinanza e non perché sono amici speciali o si stanno vedendo da quando lei è single ma solo perché è lui che si occupa di alcune fasi di Temptation Island e in lui ha trovato davvero una spalla su cui piangere. In particolare, la Zorzetto scrive: ...

Anticipazioni Temptation Island sesta puntata 6 agosto : speciale sulle novità delle coppie : Oggi, mercoledì 1° agosto, appuntamento da non perdere con la quinta e ultima puntata di Temptation Island 2018. Il reality show delle tentazioni chiudera' i battenti e avremo modo di vedere i falò delle ultime coppie rimaste in gara, [VIDEO] pronte ad affrontare il confronto con i rispettivi partner. Lara e Michael, Martina e Gianpaolo, Andrea e Raffaela saranno chiamati a prendersi le loro responsabilita': noi remo la diretta minuto per minuto ...

