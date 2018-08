Temporale e fulmini ai Castelli e sul Litorale | disagi sulle strade | treni in ritardo

Temporale con 3300 fulmini in Alto Adige : ANSA, - BOLZANO, 03 LUG - Violenti temporali accompagnati da grandine, forti raffiche di vento e fulmini , si sono abbattuti su Bolzano e su diverse zone dell' Alto Adige . I venti, come riferisce il ...

Maltempo in Alto Adige : forte Temporale nella notte - 3.450 fulmini : nella notte un violento temporale ha interessato l’Alto Adige: il servizio meteorologico della Provincia di Bolzano ha registrato ben 3.450 fulmini. Il Meranese, Bolzano, la valle Isarco e la val Pusteria le zone più colpite: tra Bolzano e Merano, a Gargazzone, in mezz’ora sono caduti 40 mm di pioggia. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti. L'articolo Maltempo in Alto Adige: forte temporale nella notte, 3.450 ...