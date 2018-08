Teatro di strada | una serata tutta dedicata ai bambini con Arlecchino

Pochi giorni al FESTinVALTIIBERINA 2018 : il Teatro di strada torna ad Umbertide per la gioia di grandi e piccini! : La serata di venerdì sarà allietata da una "Cena degli Artisti" organizzata dal "Caffé Centrale" , prenotazione obbligatoria entro mercoledì 25 , , e che darà il via ad una kermesse di spettacoli che ...

Le "Bianche Visioni" del Teatro di strada in centro storico : La rassegna teatro di strada pensata per Carrara è connotata per la varietà delle proposte e comprende spettacoli circensi, street band, favole itineranti, spettacoli comici interattivi, parate di ...