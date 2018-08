Tattoo mania | tutto ciò che c’è da sapere per farsi o togliersi un tatuaggio

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 agosto 2018) Sette milioni di italiani possiedono oggi un(il 12,8% della popolazione). Per chi invece ancora non ce l’ha e vuoletatuare simboli, disegni, scritte e volti impressi sulla propria pelle, la miglior soluzione per farlo in sicurezza è scegliere centri e tatuatori professionali, che rispettano tutte le norme igienico/sanitarie previste dalla legge italiana. “Anziè importante rivolgersi a centri abilitati – spiega il dott. Paolo Sbano, dermatologo a Viterbo – è obbligatoria poi la firma, da parte del cliente, di un consenso informato relativo ai rischi, ai materiali e ai prodotti utilizzati. Rivolgetevi poi a tatuatori che fanno uso di guanti, maschera e camice monouso, che utilizzano aghi sterili e sempre monouso e, soprat, che forniscono informazioni sulla composizione degli inchiostri che devono anch’essi essere sterili, atossici e utilizzati in ...