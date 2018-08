Tanta voglia di giocare | Cassano pronto a tornare in campo | “non sono mai stato così in

Cassano cerca squadra : 'Sono in forma e ho Tanta voglia di giocare' : in vacanza con la famiglia, in una forma fisica stratosferica che, forse, non aveva nemmeno quando giocava. Antonio Cassano è sorridente come sempre e quando confessa di avere ancora molta voglia di ...

Lutto a Cesena - Lisa muore a 16 anni investita da un’auto : “Aveva Tanta voglia di vivere” : Incidente mortale a Savignano: la vittima si chiama Lisa Lazzaretti. La ragazza è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada con le sue amiche. Ancora da chiarire le cause e la dinamica esatta di quanto accaduto. Annullata una manifestazione nel quartiere Cesare, dove viveva con la sua famiglia. "Era una figlia esemplare, molto educata e studiosa".Continua a leggere

Tuffi grandi altezze - World Series Bilbao 2018 : Hunt e Paredes in cerca di riscatto. De Rose con Tanta voglia di stupire : Dopo la tappa inaugurale da record in Texas (Stati Uniti) segnata dalla prima vittoria in assoluto del polacco Kris Kolanus, i Tuffi dalle grandi altezze tornano protagonisti dalla piattaforma a 27 metri di altezza sul ponte La Salve di Bilbao (Spagna). Lo scenario sarà l’iconico Museo Guggenheim della località basca e sono attesi ad un riscatto, dopo l’opaco esordio texano, l’inglese Gary Hunt e il campione in carica, il ...

Rugby – Ultimo test match stagionale per l’Italia - Ghiraldini : “c’è Tanta voglia di riscatto” : Il capitano dell’Italia ha parlato in vista dell’Ultimo test match della stagione, sottolineando come ci sia tanta voglia di riscatto L’ItalRugby chiude domani la stagione 2017/18 al Noevir Stadium di Kobe, dove alle 14 locali (7 di mattina in Italia, diretta tv DMAX canale 52) gli Azzurri di Conor ‘Shea affrontano il Giappone per porre fine a una serie negativa che dura da oltre duecento giorni, dal successo contro Fiji datato 11 ...

Brown - il mito a Torino : "Ho Tanta voglia di fare" : ... che Larry Brown ha raccolto con grande entusiasmo desideroso di mettere al servizio dei colori gialloblù le tante esperienze maturate nel difficile ed esaltante mondo del basket più importante dell'...