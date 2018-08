Sumo Digital | Lo sviluppo di Crackdown 3 è finito

gamerbrain

(Di venerdì 3 agosto 2018) Uno dei titoli con lopiù travagliato degli ultimi anni è indubbiamente3, dopo diversi rinvii il gioco ha rischiato anche la cancellazione, per fortuna in data odiernaha affermato di aver completato lo3 èPaul Porter, direttore dello studio afferma: Lodel gioco è terminato, il tempo che Microsoft ci ha concesso in più servirà a rifinire e migliorare il gioco in tutti i suoi aspetti in vista del lancio, per non deludere le aspettative dei fans che lo attendono da tempo. Ammetto che c’è stata molta confusione sullodel gioco, inizialmente sembrava che lo studio Reagent Games non fosse più al lavoro sul progetto, in procinto di una probabile cancellazione, ma non è cosi, il capo del team ci ha dato le direttive per ...