Sulla crisi climatica ci comportiamo come la rana in pentola

Vieri-Caracciolo - in crisi per il matrimonio mancato? Costanza svela la verità Sulla voce di gossip : Costanza Caracciolo svela la verità sul mancato matrimonio tra lei ed il compagno Bobo Vieri, crisi o no tra l’ex Velina ed l’ex calciatore? Costanza Caracciolo e Christian Vieri in crisi? Sul giornale di gossip il mancato matrimonio tra l’ex Velina e l’ex calciatore ha fatto divulgare la voce secondo cui tra i due (nonostante la gravidanza della bionda soubrette) ci sia ‘maretta’. La bellissima Costanza ...

Nessuna ipocrisia - Sulla Rai il metodo è quello di sempre : Letizia Moratti, Enzo Siciliano, Roberto Zaccaria, Lucia Annunziata, Sandro Curzi, Claudio Petruccioli... Sono solo alcuni dei presidenti che la Radiotelevisione italiana ha avuto negli ultimi 25 anni, gli anni della cosiddetta Seconda repubblica, gli anni del bipolarismo.Attribuire a ciascuno di questi ex presidente illustri una precisa casella politica è un gioco da ragazzi. Di ciascuno si vedeva il colore, di ciascuno si conosceva il ...

"Il Pd ci risparmi l'ipocrisia Sulla Rai e pensi a cosa ha fatto in passato" : "È incredibile che il Pd si metta a sentenziare su Marcello Foa. In passato abbiamo visto le più alte cariche Rai sostenute dal partito di Renzi che col servizio pubblico c'entravano davvero poco. Di servizio semmai era la porta da cui entravano per decidere chissà cosa insieme ai potenti di Bilderberg". Lo afferma Gianluigi Paragone, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione di Vigilanza Rai."Marcello Foa -prosegue- ...

Il caso migranti/ Come evitare l'inferno e le ipocrisie Sulla Libia : Se dovessimo basarci solo sui freddi numeri, dovremmo concludere che il problema degli sbarchi è stato quasi completamente risolto. Fatto 100 il numero medio di arrivi nel periodo anteriore alle '...

GRAN BRETAGNA - CRISI GOVERNO MAY Sulla BREXIT/ Ultime notizie - addio di Boris Johnson e Davis ‘spacca’ i Tory : Caos GRAN BRETAGNA, CRISI GOVERNO May SULLA BREXIT: l'addio di Boris Johnson e David Davis spacca i Tory. Ultime notizie: i nuovi ministri e l'avviso dell'Unione Europea(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 16:53:00 GMT)

I mercati non temono la crisi Sulla Brexit ma la sterlina soffre : Partecipano, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi; Ignazio Visco, governatore Banca d'Italia; Giovanni Tria, ministro dell'Economia. A seguire Consiglio e Comitato Esecutivo Abi.

Luigi Di Maio : 'L'inchiesta Sulla Lega? Credo a Matteo Salvini'. Crisi di nervi per Marco Travaglio? : In un'intervista concessa a Repubblica , Luigi Di Maio assesta un metaforico schiaffone al suo capo-ultrà, il direttore del Fatto Quotidiano , Marco Travaglio . Già, perché si parla di magistratura e, ...

Sulla crisi migratoria serve un cambio di prospettiva : ... come quelle dei tre bimbi morti pochi giorni fa al largo delle coste libiche, che hanno fatto il giro del mondo, non sembrano più scuotere la coscienza di nessuno. Giugno si è chiuso con 564 vite ...

Esperti Sulla capacità della Russia ad affrontare una nuova crisi economica - : Se questo accadrà di nuovo non ci saranno strumenti per contrastarlo", ha detto Oleg Vyugin, docente presso la facoltà di economia della National Research University - Higher School of Economics di ...

Belen Rodriguez Sulla presunta crisi con Andrea Iannone : ‘Devo tirare il fiato’ : Confusa e felice recita una canzone di Carmen Consoli. Felice si suppone di sì, confusa sicuramente. E’ il ritratto di Belen Rodriguez fatto dal settimanale Oggi nel numero in edicola. La showgirl starebbe attraversando una fase non facile dal punto di vista sentimentale con Andrea Iannone, una situazione da cui sarebbe complicato uscire perché al momento non riuscirebbe a stare né con lui né senza di lui. A chi le chiede se la storia con ...

MotoGp Yamaha - Sulla crisi di Zarco Poncharal ha una sua idea : TORINO - Sembrava ormai in rampa di lancio per centrare la sua prima vittoria in MotoGp Johann Zarco e invece per il francese da qualche gara a questa parte è iniziato un periodo di appannamento. Il ...

Il governo tedesco è in crisi Sulla questione migranti. Seehofer annuncia le dimissioni : Per la Germania si apre una nuova grave crisi politica, dopo quella seguita alle elezioni dello scorso settembre. I media locali inseriscono tra le ipotesi la resa della Merkel e la convocazione di ...

L'ipocrisia della retorica Sulla foto Silenzi sul massacro del Jobs Act Le colpe dei giornaloni sul lavoro : Circola la foto dei bambini morti per mare. Disumano è che avvengano queste morti. Come disumano è che i padroni del discorso le usino per giustificare il plusimmigrazionismo e le deportazioni di africani, chiamandole "integrazione" e "accoglienza". Segui su affaritaliani.it

Bansky - murales a Parigi Sulla crisi dei migranti : Lo street artist più famoso del mondo ha 'colpito' nel 18esimo arrondissement , poco distante da un centro di accoglienza dismesso, e vicino all'università della Sorbona. …