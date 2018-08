eurogamer

: Steam: stanno tornando i Saldi Flash #Steam - Eurogamer_it : Steam: stanno tornando i Saldi Flash #Steam - spaziogames : È uscito da poco, ma stanno già iniziando gli sconticini per Vampyr! -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Idipermettevano di procacciarsi un gioco ad un prezzo ancora più scontato di quanto non fosse già, ma solamente per i fortunati che aprononel momento giusto.Ebbene tale tipologia di sconti sta, ma con qualche modifica. Gli sviluppatori possono ora fissare un limite di tempo per idei loro giochi, tra le sei e le dodici ore. Tali informazioni giungono da Tyler McVicker di Valve News Network, il quale solitamente rappresenta una fonte attendibile dal momento che Valve non fornisce mai questo genere di informazioni. Naturalmente avremo la conferma di tutto questo in occasione dei prossimi grandi sconti su.Isono stati ritirati proprio nel periodo in cui Valve ha introdotto il sistema di rimborso semplificato. Se queste nuove offerte dovessero davvero arrivare, potrebbero causare una nuova ondata di richieste di rimborso da ...