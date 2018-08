Stati Uniti - tasso disoccupazione luglio al 3 - 9% : Teleborsa, - L'economia statunitense crea meno posti di lavoro del previsto a luglio nonostante il calo del tasso di disoccupazione. Nel mese in esame sono state aperte 157 mila buste paga nel settori non agricoli , ...

A Reggio Calabria l'incontro 'Storia di emigrazione italiana nel mondo - Stati Uniti - Brasile - Argentina - Australia' : Giorgio al Corso di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori promuove l'incontro "Storia di emigrazione italiana nel mondo, Stati Uniti, Brasile, Argentina, Australia. Attraverso video ...

Stati Uniti sanzionano la Turchia : borsa pesante - lira aggiorna minimi storici : La decisione americana rappresenta un altro duro colpo per un'economia già in forte difficoltà. Il Paese è alle prese con un'inflazione che in luglio dovrebbe essere salita del 16,3%, il dato è in ...

Dazi - Stati Uniti : tariffe più che raddoppiate su 200 mld di import cinese : Teleborsa, - Non si placa la sete di Dazi di Donald Trump che continua la sua guerra commerciale sopratutto nei confronti della Cina. Come preannunciato da indiscrezioni di ieri 1° agosto, arriva un ...

Stati Uniti e Cina ci riprovano - nuovi spiragli contro la guerra commerciale? : Gli Stati Uniti e la Cina stanno cercando di riavviare i colloqui finalizzati a scongiurare una guerra commerciale tra le due maggiori economie del mondo. A sostenerlo sono diverse fonti vicine ai vertici delle rispettive amministrazioni, che precisano come i rappresentanti diplomatici del Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Steven Mnuchin e ...

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni individuali a due ministri del governo turco : Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni individuali a due ministri del governo turco – quello della Giustizia e quello dell’Interno – a causa di una controversia che riguarda la detenzione in Turchia del pastore evangelico statunitense Andrew Brunson. Brunson è The post Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni individuali a due ministri del governo turco appeared first on Il Post.

Tweet populisti dalla Russia anche sulla politica italiana. Come negli Stati Uniti : In varie occasioni, negli ultimi anni, hanno attivamente rilanciato i contenuti di profili di Twitter in italiano che sostenevano le posizioni dei partiti populisti oggi al governo

Quegli spiragli di dialogo tra Stati Uniti e Iran : Il settore energetico è di vitale importanza per l'economia dell'Iran, che il mese scorso ha esportato 2,8 milioni di barili di petrolio e condensati. Ma l'angusto braccio di mare tra l'Iran e l'Oman,...

Stati Uniti d’Europa - criticare l’Unione che c’è per rilanciare la Federazione che manca : Con questo numero, Critica liberale rilancia il suo supplemento Gli Stati Uniti d’Europa, gloriosa testata federalista esistita a cavallo dell’800 e del ‘900, fino alla catastrofe bellica del ’39. Il momento è drammatico e difendere la prospettiva dell’integrazione pare tempo perso. Ma i liberali restano convinti che non vi siano alternative alla creazione di un vero soggetto democratico continentale, pena la definitiva scomparsa economica, ...

Richard Dreyfuss al Magna Grecia Film Festival : "Gli Stati Uniti vivono una involuzione" : Grandi ospiti e confessioni inattese. Invitato a Catanzaro, per la quindicesima edizione del Magna Graecia Film Festival , dedicata a Vittorio De Sica, l'attore Richard Dreyfuss, venerato interprete ...

Negli Stati Uniti si potranno scaricare gli schemi per produrre pistole con stampanti 3D : Legalmente, da domani, dopo che il principale distributore ha vinto una causa con il dipartimento di Stato The post Negli Stati Uniti si potranno scaricare gli schemi per produrre pistole con stampanti 3D appeared first on Il Post.

