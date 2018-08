Stadio San Paolo di Napoli – Ancora controversie nel progetto di riqualificazione

Scempio San Paolo : solo 7 operai nel maxicantiere dello Stadio E al Milan mancano solo 22 giorni : Sembra un poligono di tiro dopo l?esercitazione di un plotone dei Marines e si sa che in America si spara con l?artiglieria pesante anche se il nemico è solo immaginario. Il San...

Bari - assessore al San Nicola per prendere le chiavi dello Stadio : Rappresentanti del Comune di Bari sono davanti allo stadio San Nicola per ottenere la consegna delle chiavi della struttura sportiva. Alle 9.30 di oggi e’ infatti scaduto il termine ultimo concesso dall’Amministrazione comunale per il rilascio dell’immobile che nei giorni scorsi il presidente della FC Bari 1908 (in liquidazione), Cosmo Giancaspro, si e’ rifiutato di consegnare. Davanti allo stadio, in attesa del ...

Gestione dello Stadio San Paolo - intesa su debiti tra Comune e Napoli : Tre ore e mezza di riunione: da una parte il patron Aurelio De Laurentiis e l'amministratore delegato della Filmauro Andrea Chiavelli, dall'altra il capo di gabinetto del Comune Attilio Auricchio, l'...

Tav come lo Stadio della Roma. Gli M5s pensano a una riduzione delle cubature - a cominciare dalla mega stazione internazionale di Val di Susa : Lo si potrebbe chiamare "metodo Raggi". Nel massimo riserbo e senza scoprire le carte alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle stanno ragionando su come far proseguire i lavori della Tav ma nello stesso tempo far digerire la decisione al proprio elettorato malgrado le storiche battaglie grilline contro le grandi opere. In sostanza, nelle stanze del ministero dei Trasporti con il coinvolgimento di altri esponenti pentastellati che da sempre hanno ...

Beyoncè e Jay-Z - Concerto a Milano/ Stadio San Siro : la coppia paparazzata in provincia di Como : Beyoncè e Jay-Z sono pronti a conquistare lo Stadio San Siro con la prima data italiana di Milano che andrà in scena oggi, 6 luglio. Ecco tutte le info utili su biglietti e viabilità(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 20:19:00 GMT)

Cosenza - approvato dalla Giunta il progetto definitivo per i lavori manutentivi allo Stadio “San Vito-Gigi Marulla” suddivisi in quattro lotti : Cosenza – È stato deliberato oggi dalla Giunta presieduta dal sindaco Mario Occhiuto il progetto definitivo per gli interventi manutentivi con suddivisione in lotti dello stadio “San Vito-Gigi Marulla”. Il quadro economico della spesa è pari a un importo di euro 979.624,00 di cui euro 760.908,28 per lavori e oneri per la sicurezza, nonché euro 240.878,10 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale. La spesa complessiva di ...

