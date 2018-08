Confindustria : aumento Spread - rischio Ue : 13.10 "L' aumento degli spread in Italia rispetto ai titoli tedeschi si è ripercosso anche nei Paesi del sud Europa: l'Italia è un rischio per l'intera area euro",così il rapporto di Confindustria "La dinamica meno favorevole del Pil si ripercuote sui conti pubblici" avverte il Centro Studi. "Ora molto dipenderà dalle scelte di politica economica che adotterà il governo riguardo la clausola di salvaguardia, l'attuazione di misure espansive ...

Abi - preoccupa l'aumento dello Spread : 'Una tassa per l'Italia' : Parma, 8 giu. , askanews, Lo spread Btp-Bund 'che sta crescendo è preoccupa nte per la Repubblica italiana, perchè lo spread è una tassa che l'Italia paga sui mercati internazionali'. Lo ha detto il ...

Perché l'aumento dello Spread non preoccupa il settore privato : La questione del l'aumento dello spread è rilevante ma non preoccupa il settore privato se non per l'aumento dei costi di finanziamento delle imprese. E' interessante notare che le aziende maggiori si ...

Spread oggi oltre i 300 punti/ Differenziale Btp Bund in aumento : Di Maio - "il problema non siamo noi" : Spread oggi oltre 260 punti, il Differenziale Btp Bund ancora in ascesa: 30 punti sopra la chiusura di ieri. I mercati finanziari sono ancora agitati, in attesa del nuovo governo(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 13:30:00 GMT)