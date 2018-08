Spread | il conto da 26 mld è servito Le più colpite? Mps e Cattolica

affaritaliani

(Di venerdì 3 agosto 2018) Le incertezze sulla legge finanziaria restano alte nonostante le rassicurazioni di Tria, così loBtp-Bund continua ad allargarsi. All’aumentare dello, dunque dei rendimenti che i Btp pagano in più rispetto ai titoli tedeschi, cala la valorizzazione dei titoli già in portafoglio alle principali banche e assicurazioni italiane. Chi ha potuto ha alleggerito il carico, come Intesa Sanpaolo e Ubi Banca, altri come Mps hanno dovuto aumentarli, per tutti l’impatto è stato negativo, mitigato in alcuni casi dalle cessioni di attività non strategiche che banche e assicurazioni hanno continuato a concludere in questi me Segui su affaritaliani.it