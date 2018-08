Spider-Man | la boss fight contro Kingpin in un nuovo video gameplay

Spider-Man : il creative director del gioco commenta la possibilità di un sequel e altro ancora : In occasione di un'intervista, recentemente Insomniac Games ha rivelato qualche nuova informazione in merito a Spider-Man, l'attesissimo nuovo videogioco in esclusiva per PlayStation 4 dedicato al supereroe Marvel più famoso come riporta Dualshockers.Alla domanda inerente ad eventuali sequel in programma per il gioco, vista l'entità dell'interesse mediatico che si è mosso attorno alla notizia dell'arrivo di questo primo gioco di Spidey per PS4, ...

Marvel's Spider-Man : la prova del nuovo Uomo Ragno di Insomniac : Sotto molti aspetti, il lavoro fatto da Marvel con Insomniac Games porta la saga del nostro 'amichevole vicino di casa' un passo avanti nella storia evolutiva dell'Uomo Ragno. Il nuovo Marvel's Spider-...

"Marvel's Spider-Man" - l'anteprima del videogioco dedicato all'Uomo Ragno : Nel corso della sua lunga carriera però Peter Parker non ha salvato il mondo solo al cinema, ha anche indossato la celebre tuta disegnata da Steve Ditko in una serie di adattamenti videoludici che ...

Marvel’s Spider-Man : provato in anteprima il nuovo videogame dedicato all’Uomo Ragno : Di giochi su Spiderman ne sono stati fatti tantissimi, alcuni non erano niente male, altri era meglio dimenticarli, ma sicuramente quello che è rimasto nel cuore degli appassionati è il gioco uscito nel 2000 su Playstation. Diciotto anni dopo, in esclusiva su PlayStation 4, il tessiragnatele sembra tornare più in forma che mai, presentandosi con un nuovo look e una libertà di movimento eccezionale, che il giocatore può provare sin ...

Spider-Man : pubblicate delle nuove splendide immagini in 4K tratte dalla versione PS4 Pro : Sony Interactive Entertainment ha rilasciato una nuova serie di immagini dedicata all'imminente Marvel's Spider-Man di Insomniac Games.Queste nuove immagini, riportate da Dualshockers, includono alcuni splendidi screenshot in risoluzione 4K catturati su PS4 Pro e, come potete vedere voi stessi più in basso, sembrano davvero molto belli.Dalle immagini possiamo vedere scene di combattimento e anche un paio di scene più lente in cui Peter Parker e ...

Marvel's Spider-Man - prova : Nel corso degli ultimi cinquant'anni alcuni tra i più grandi pensatori hanno analizzato l'esplosione di Spider-Man all'interno della cultura pop. Tutti sono d'accordo su un punto: chi si nasconde dietro la maschera è uno di noi, vive i nostri conflitti quotidiani, i problemi di soldi e le delusioni dell'adolescenza; rappresenta tutti i ragazzi e le ragazze che si sono trovati di fronte al dubbio esistenziale, che hanno faticato a determinare il ...

Spider-Man : Peter Parker potrebbe lavorare per Tony Stark : Pochi giorni fa, i primi cinque minuti di Spider-Man per PS4 sono stati rivelati al pubblico al VK Fest di San Pietroburgo e da allora i fan hanno iniziato a scavare in profondità nel filmato. Un easter egg trovato in una scena, nella stanza di Peter Parker, potrebbe aver indicato dove il nostro protagonista potrebbe lavorare - o voler lavorare -, e cioè per Tony Stark.Come segnala Segmentnext, l'utente Reddit "xshravyx" è stato abbastanza ...

Spider-Man : la nuova figure tratta dall'esclusiva PS4 si mostra in tutta la sua bellezza : E mentre il nuovo gioco di Spider-Man entra in fase gold, nel frattempo Hot Toys e Sideshow Collectibles aprono i preordini per questa nuovissima figure di Spidey di bellezza sopraffina.Come infatti cita anche Dualshockers, la statuetta indossa la tuta che vedremo indossare a Peter Parker all'interno del gioco. E' stata inoltre realizzata in scala 1:6 per un'altezza di 30 centimetri. Dettagli e cura nella realizzazione di questa piccola opera ...

Spider-Man di Insomniac Games è ufficialmente in fase gold : Manca ormai davvero pochissimo all'uscita di Spider-Man di Insomniac Games, che arriverà sul mercato in esclusiva per PS4 tra poco più di un mese, il prossimo 7 settembre. Tramite un post apparso sul profilo Twitter dello studio, il team ha annunciato che il gioco è entrato in fase gold, un traguardo importante per una delle produzioni più attese dell'anno.Il post è corredato da una divertente immagine dell'Uomo Ragno, che con un'espressione ...

Spider-Man : ecco 20 minuti di gameplay inedito tratti da una nuova demo del gioco : Sul palco di un evento speciale tenuto da Sony Interactive Entertainment nell'ambito della Ani-Com & Games di Hong Kong è stata mostrata al pubblico una demo di gameplay nuova di zecca di Spider-Man, che ha permesso agli astanti di godersi circa 20 minuti di gioco dell'atteso titolo di Insomniac in uscita il prossimo 7 settembre.Fortunatamente lo spettacolo non è stato fruibile solo dai partecipanti alla fiera, dato che DualShockers riporta ...

Spider Man PS4 ha tratto ispirazione anche dal passato della serie - editoriale : Dopo aver deliziato l'utenza PS4 con Ratchet and Clank, i ragazzi di Insomniac Games stanno per tornare con una delle esclusive più attese dell'anno: Spider-Man. Per la prima volta in assoluto, il team di Burbank si è ritrovato a sviluppare un gioco di cui non possiede la proprietà intellettuale ma ciò non gli ha impedito di dedicarcisi con cura e passione. Del resto, tra fumetti, cartoni animati, film e videogame, il personaggio partorito dalle ...

Uno Spider-Man più dinamico che mai - Insomniac Games pronta a fare scintille : Mancano ancora una manciata di settimane all'avvento sugli scaffali di Spider-Man, il nuovo titolo dedicato al supereroe Marvel più amato di sempre, e ovviamente tanta è la curiosità di scoprire cosa avranno confezionato i ragazzi di Insomniac Games. Un nome che rappresenta una garanzia quello degli sviluppatori, che sono chiamati a riscattare una fama non proprio rosea nell'ambito videoludico, visti i diversi prodotti rilasciati nel corso dei ...

PS4 Pro Amazing Red : a settembre la versione dedicata a Spider Man : Ma quanto è bella la PS4 Pro Amazing Red in edizione limitata? Fantastica e disponibile anche per PS4 dal 7 settembre. Sì, bisogna attendere ancora più di un mese per questo gioiellino tutto rosso che include anche il secondo dual shock. PS4 Pro Amazing Red e PS4 dal 7 settembre In attesa di Spider-Man Homecoming 2, Sony ha deciso di farci ancora più del male presentando due versioni, PS4 e PS4 Pro, dedicate al nuovo film della Marvel. La ...

Spider-Man : Nuovi dettagli in Anteprima dal Comic-Con : In queste ore a San Diego si sta tenendo l’edizione 2018 del Comic Con, in tale occasione sono state rilasciate nuove informazioni per Spider-Man che vogliamo condividere con voi, ricordandovi che il gioco uscirà il 7 Settembre in esclusiva Playstation 4. Nuovi dettagli per Spider-Man Di seguito alcune novità: Silver Sable viene interpretata da Nichole Elise ed è ingaggiata da Norman Osborn Miles Morales ...