Spazio | asteroidi | dal meteo un alleato a sorpresa

(Di venerdì 3 agosto 2018) Un aiuto inaspettato per il monitoraggio di oggetti celesti che possono entrare nell’atmosfera del nostro pianeta e costituire una minaccia: è quello che può fornire Glm (Geostationary Lightning Mapper), sensore inizialmente ideato per rilevare i fulmini ed installato a bordo dei satellitiGoes (Geostationary Operational Environmental Satellite) 16 e 17, gestiti dalla Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration). Infatti, secondo uno studio coordinato dall’Ames Research Center della Nasa, lo strumento in questione è in grado di rilevare anche i segni del passaggio diriti nell’atmosfera e può offrire un valido supporto nell’attività di controllo e difesa da questi ospiti indesiderati. La ricerca – riporta Global Science – è stata presentata nell’articolo “Detection ofroid impacts by the Geostationary Lightning Mapper on the GOES‐16 satellite”, ...