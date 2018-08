Spari contro un migrante ospite della parrocchia di Vicofaro | a Pistoia Il parroco

Spari in strada contro un ambulante : immigrato senegalese ferito a Napoli : Un venditore ambulante, Cissè Elhadji Diebel, 22 anni, senegalese in Italia con permesso di soggiorno, è stato ferito a una gamba da due sconosciuti con un colpo di pistola. Il fatto...

Napoli. Spari contro l’ambulante Cissè Elhadji Diebel : Grave episodio nel capoluogo partenopeo. E’ stato ferito un venditore ambulante senegalese. Cissè Elhadji Diebel, 22 anni, è in Italia

Spari contro ambulante - ferito immigrato : ANSA, - NAPOLI, 3 AGO - Un venditore ambulante, Cisse' Elhadji Diebel, 22 anni, senegalese in Italia con permesso di soggiorno, è stato ferito a una gamba da due sconosciuti con un colpo di pistola. ...

Spari contro un ambulante immigrato a Napoli : paura in strada : Un venditore ambulante, Cissè Elhadji Diebel, 22 anni, senegalese in Italia con permesso di soggiorno, è stato ferito a una gamba da due sconosciuti con un colpo di pistola. Il fatto è avvenuto in via ...

Napoli - Spari contro un immigrato : ferito a una gamba - : accaduto intorno alle 22 di giovedì non lontano dalla stazione Centrale. L'uomo, un venditore ambulante, non è in pericolo di vita

Napoli - Spari contro un immigrato : ferito a una gamba : Napoli, spari contro un immigrato: ferito a una gamba È accaduto intorno alle 22 di giovedì non lontano dalla stazione Centrale. L’uomo, un venditore ambulante, non è in pericolo di vita Parole chiave: Napoli ...

Napoli - Spari contro ambulante Senegal : 0.24 Un venditore ambulante, Cissè Elhadji Diebel, 22 anni, Senegalese in Italia con permesso di soggiorno, è stato ferito a una gamba da due sconosciuti con un colpo di pistola.Il fatto è avvenuto a Napoli in via Milano,non lontano dalla stazione Ferroviaria centrale. La vittima alle 22 di ieri sera, si trovava con due amici,quando da uno scooter con a bordo due persone sono partiti alcuni colpi di pistola,uno dei quali ha colpito alla gamba ...

Spari contro migranti - tutti i casi dell'ultimo periodo - : Sono almeno sette gli episodi di violenza ai danni di cittadini stranieri da inizio giugno, ultimi in ordine di tempo quelli di Caserta e Cassola. Pochi giorni prima la vicenda della bimba rom ferita ...

Spari contro migranti - tutti i casi dell'ultimo periodo : Spari contro migranti, tutti i casi dell'ultimo periodo Sono almeno sette gli episodi di violenza ai danni di cittadini stranieri da inizio giugno, ultimi in ordine di tempo quelli di Caserta e Cassola. Pochi giorni prima la vicenda della bimba rom ferita per strada, ma ci sono state denunce anche a Napoli, Forlì e ...

Spari contro i migranti : tutti i casi| video L’emulazione e la pista del razzismo : Ma gli Spari contro gli stranieri, con armi a pallini o ad aria compressa, sono sempre più frequenti e tanto basta per far scattare l’allerta negli apparati di sicurezza.

Ancora Spari contro migranti - nel Vicentino e a Caserta : Ancora due migranti feriti da spari. Dopo la piccola nomade che è in gravi condizioni a Roma, i pallini di due armi ad aria compressa hanno preso di mira stavolta un operaio di Capoverde a Cassola, ...

Ancora Spari contro migranti - nel Vicentino e a Caserta | : A Cassola, in provincia di Vicenza, un uomo ha sparato dal terrazzo colpendo un operaio di origine capoverdiana su ponteggio: è stato denunciato. Un immigrato della Guinea ospite a San Cipriano d'...

Attentato nella notte : Spari contro le auto di padre e figlio : di Valentina PERRONE Nottata movimentata a Villa Baldassarri, frazione di Guagnano: spari nella notte contro due auto parcheggiate. È successo in via primo maggio, intorno alla mezzanotte. Due ...

Attentato nella notte : Spari contro le auto di padre e figlio : Nottata movimentata a Villa Baldassarri, frazione di Guagnano: spari nella notte contro due auto parcheggiate. È successo in via primo maggio, intorno alla mezzanotte. Due individui a volto coperto, a ...