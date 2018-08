Spari contro immigrato | manifestazione in piazza a Napoli

Pistoia - prete denuncia Spari contro migrante in parrocchia/ Don Biancalani : “gli hanno urlato ‘Negri di m..’” : prete denuncia spari contro migrante in parrocchia a Vicofaro (Pistoia): ultime notizie, Don Biancalani (parroco del caso migranti in piscina) "gli hanno urlato ‘Negri di m..’, poi i colpi"(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 10:53:00 GMT)

Spari contro un migrante ospite della parrocchia di Vicofaro - a Pistoia. Il parroco : "Gridavano 'negri di merda'" : Uno o due colpi di pistola, accompagnati da un epiteto razzista, sarebbero stati esplosi ieri sera, intorno alle 23, contro un migrante ospite della parrocchia di Vicofaro che è rimasto illeso. Ne dà notizia il parroco di Vicofaro don Massimo Biancalani sul suo profilo facebook che ha denunciato il fatto in questura."Due giovani italiani al grido 'negri di merda' - scrive - hanno sparato uno o due colpi di arma da fuoco in ...

Napoli - Spari contro ambulante Senegal : 0.24 Un venditore ambulante, Cissè Elhadji Diebel, 22 anni, Senegalese in Italia con permesso di soggiorno, è stato ferito a una gamba da due sconosciuti con un colpo di pistola.Il fatto è avvenuto a Napoli in via Milano,non lontano dalla stazione Ferroviaria centrale. La vittima alle 22 di ieri sera, si trovava con due amici,quando da uno scooter con a bordo due persone sono partiti alcuni colpi di pistola,uno dei quali ha colpito alla gamba ...

Spari contro migranti - tutti i casi dell'ultimo periodo - : Sono almeno sette gli episodi di violenza ai danni di cittadini stranieri da inizio giugno, ultimi in ordine di tempo quelli di Caserta e Cassola. Pochi giorni prima la vicenda della bimba rom ferita ...

