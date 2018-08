Spagna | con Pedro Sánchez è tornato l’orgoglio di sinistra

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : l’Italia apre con un quarto posto dietro la Spagna nei preliminari del libero a squadre : La prima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato di Glasgow si è aperta con i preliminari del libero a squadre, in cui l’Italia si è piazzata in quarta posizione alle spalle di Russia, Ucraina e Spagna. La squadra azzurra composta da Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone ed Enrica Piccoli ha eseguito una routine molto dinamica condita da ...

Ondata di caldo in Europa - inizio Agosto con temperature roventi : la Spagna già sfiora i +45°C [MAPPE e DATI] : 1/13 ...

MODRIC ALL'INTER?/ Ultime notizie - conferme dalla Spagna : i bookmakers credono nel colpaccio! : MODRIC ALL'INTER? Ultime notizie: la suggestione c'è, ma a costi proibitivi. La colonia della Croazia in nerazzurro fa sperare, ma servono tantissimi milioni(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 19:22:00 GMT)

Spagna : l'economia mostra segnali di vigore : Teleborsa, - In salita il PIL spagnolo del 2° trimestre del 2018. Lo si apprende da una stima flash dell' Istituto Nazionale della Spagna , INE ,, che segnala un aumento del 2,7% su base annuale, dopo ...

Chris Froome - la nascita della secondogenita e la Vuelta di Spagna : 'adesso sono stanco' : Chris Froome pensa solo a riposare in vista dell'arrivo della secondogenita: il britannico del team Sky dice no alla Vuelta? E' terminata ieri l'edizione 2018 del Tour de France: Geraint Thomas ha ...

Chris Froome - la nascita della secondogenita e la Vuelta di Spagna : “adesso sono stanco” : Chris Froome pensa solo a riposare in vista dell’arrivo della secondogenita: il britannico del team Sky dice no alla Vuelta? E’ terminata ieri l’edizione 2018 del Tour de France: Geraint Thomas ha trionfato a Parigi, indossando la maglia gialla sul gradino più alto del podio, davanti a Dumoulin e Froome. Tour de France soddisfacente per Froome, vincitore del Giro d’Italia, a caccia di una doppietta complicata da ...

Pallanuoto - Serbia Campione d’Europa. Poker consecutivo dei Campioni Olimpici - la Spagna si arrende ai rigori : Un dominio incredibile, uno strapotere esagerato, un filotto fuori dal normale: la Serbia si è laureata Campionessa d’Europa per la quarta volta consecutiva confermandosi la Regina del Vecchio Continente. I Campioni Olimpici sono i padroni della Pallanuoto internazionale ma oggi hanno dovuto sudare per sconfiggere la Spagna nella Finale giocata nella bolgia della Picornell di Barcellona. I balcanici si sono imposti soltanto ai calci di ...

"Viva l'Italia - altro che la Spagna". Il primo tuffo di Salvini in mare - e quei "baci ai rosiconi" - : 'primo bagno dell'anno' . Sotto il sole italiano Matteo Salvini posta su Twitter una foto della sua mattinata in spiaggia prima di concedersi un tuffo in mare. 'Evviva la Romagna, altro che Maiorca' , ...

Ceuta - assalto : 800 migranti sfondano confine - 600 entrano in Spagna/ Ultime notizie : allarme ridimensionato? : Spagna, 400 migranti assaltano il confine a Ceuta, enclave in Marocco: Ultime notizie, la crisi migratoria colpisce anche Madrid, "porti chiusi in Italia? Sbagliano" contesta il Ministro(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 23:53:00 GMT)

Pallanuoto - Europei 2018 : Settebello derubato. Gol netto non convalidato a Figlioli. Spagna in finale : Una partita thriller ha tenuto fuori il Settebello dalla finale degli Europei di Pallanuoto del 2018 in quel di Barcellona. Nel remake dell’ultimo atto olimpico del 1992, alla Picornell, questa volta la Spagna si prende la sua rivincita davanti al pubblico di casa battendo gli azzurri per 8-7: per gli iberici domenica la possibilità di giocarsi l’oro con la Serbia. Ha del clamoroso quello che è accaduto allo scadere: Pietro Figlioli ...

ASSALTO MIGRANTI A CEUTA : 800 SFONDANO CONFINE - 600 ENTRANO IN Spagna/ Ultime notizie : dubbi su numero feriti : SPAGNA, 400 MIGRANTI assaltano il CONFINE a CEUTA, enclave in Marocco: Ultime notizie, la crisi migratoria colpisce anche Madrid, "porti chiusi in Italia? Sbagliano" contesta il Ministro(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 20:22:00 GMT)

ASSALTO A CEUTA - 600 MIGRANTI SFONDANO CONFINE Spagna/ Ultime notizie e scontri : è caos in Marocco : SPAGNA, 400 MIGRANTI assaltano il CONFINE a CEUTA, enclave in Marocco: Ultime notizie, la crisi migratoria colpisce anche Madrid, "porti chiusi in Italia? Sbagliano" contesta il Ministro(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 19:18:00 GMT)

I migranti sfondano il confine tra Marocco e Spagna : assalto a Ceuta - 600 riescono a entrare : Pietre, feci e calce viva contro le forze di sicurezza. Secondo la polizia 16 migranti e 5 agenti sono rimasti feriti, secondo la Croce Rossa i migranti feriti sarebbero oltre 130

Migranti forzano barriera confine a Ceuta - oltre 600 entrano in Spagna - : Un gruppo di circa 800 persone ha assaltato la recinzione tra il Marocco e l'enclave spagnola. Scontri con la polizia marocchina e la Guardia Civil: decine i feriti. LO SPECIALE Migranti