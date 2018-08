“Sono infallibili” La nuova tecnica choc dei ladri A cosa prestare attenzione

caffeinamagazine

(Di venerdì 3 agosto 2018) Interpretava una sceneggiatura ormai consolidata la banda di rapinatori che ipnotizzava le proprie vittime per derubarle. Uno ricopriva il ruolo di marinaio straniero intenzionato a vendere gioielli, un secondo complice che fingeva di essere interessato all’acquisto ed il terzo infine quello di gioielliere in grado di valutare la merce e, talvolta intenzionato a sua volta a comprarla. La compravendita di gioielli era inscenata con lo scopo di coinvolgere la vittima. Agiva “senza alcuna remora” in pieno giorno ed anche in zone popolate e familiari alle vittime “in modo da non insospettirle” per “influenzarne i comportamenti e a porle in stato d’incapacità di volere ed agire, mediante suggestione ipnotica e comunque tramite tecniche comunicative verbali e di gestualità tali da persuadere e manipolare la persona offesa la cui volontà veniva coartata e che ...