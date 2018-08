Solo marinai italiani sulla mia nave Ma il codice etico della Onorato

huffingtonpost

(Di venerdì 3 agosto 2018) Oltre ad essere laro-ro più grande del Mediterraneo, con i suoi 209 metri di lunghezza e 4.200 metri lineari di capacità di carico, la Maria Grazia(così chiamata in onoremadre dell'armatore), appena varata nei cantieri tedeschi Flensburger, "è anche il mio manifesto politico".Lo ha detto durante il discorso di rito, Vincenzo, presidente del gruppoArmatori (Moby, Tirrenia e Toremar). La nuova, gemellaAlf Pollak, varata lo scorso maggio, portafiancata la scritta "per i marittimi", una politica che - assicura l'armatore - "si tocca con mano, sono 35.000 tonnellate di acciaio che scendono in acqua. Abbiamo 60.000 marittimiche sono a terra, disoccupati. Questa è la nostra battaglia".Durante la cerimonia in cantiere è intervenuto anche Stefano Messina, Presidente ...