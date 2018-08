Sky Sport MotoGP HD | Diretta Gp Repubblica Ceca 2 - 5 Agosto 2018 In chiaro su TV8

MotoGP - Gli orari del Gran Premio della Repubblica Ceca su Sky Sport MotoGP HD : Attraverso immagini e interviste, curiosità e clip, sarà possibile rivivere la 10edizione della World Ducati Week, l'evento dedicato ai ducatisti di tutto il mondo che è culminato con la Race of ...

Il diario americano della troupe di Sky Sport : l'avvicinamento all'amichevole : In uno stadio che lascia senza parole, da una tribuna stampa tra le più grandi e belle del mondo. Icc 2018, tutti i gol Guarda tutti i video

Europa League - Preliminare Ritorno Sarajevo-Atalanta (diretta esclusiva Sky Sport Uno HD) : «Rispetto a sette giorni fa abbiamo in più Freuler e un pò di preparazione nelle gambe». Alla vigilia del match di Ritorno nella tana del FK Sarajevo (diretta esclusiva su Sky Sport) nel secondo turno di qualificazione di Europa League, Gian Piero Gasperini indica nello svizzero (al posto di Pessina) e nei carichi di lavoro le novità della sua Atalanta rispetto all'inopinato 2-2 di una settimana fa. Un doppio ...

Torna sul DTT Rete 4 HD - In arrivo le versioni HD di Sky Serie A e Sky Sport 24 : L'inizio del mese di Agosto porta dei cambiamenti alla lista canali del digitale terrestre: sul fronte Mediaset oltre alla già annunciata chiusura dei due canali Premium Sport, c'è da registrare il ritorno di Rete 4 HD (canale 504) che sostituisce Mediaset Extra HD (canale 534) acceso nello scorso Giugno per consentire una migliore copertura dei Mondiali Fifa Ru...

Il diario americano della troupe di Sky Sport che racconta l'All-Star Game del soccer USA : Quello che impressiona è sì il più grande schermo mai allestito dentro un'arena in tutto il mondo, ma soprattutto gli 8 giganteschi petali ognuno del peso di 500 tonnellate. La struttura fino a un ...

Serie A 2018 - 2019 - le 20 partite scelte come big-match da Sky Sport e DAZN : All’esito della pubblicazione del Calendario della Serie A TIM 2018/2019 avvenuta con C.U. n. 9 del 26 luglio 2018 e in attuazione di quanto previsto al punto 4.1 del C. U. n. 8 del 25 luglio 2018 (Giorni e Orari di Gara – Regole per l’esercizio dei Pick relativi alle 20 Gare “Top match”), si comunicano di seguito le scelte operate dagli assegnatari dei Pacchetti di diritti audiovisivi esclusivi per le dirette a ...

Il diario americano della troupe di Sky Sport che racconta l'International Champions Cup : Atlanta - Dal New Jersey alla Georgia. Da New York ad Atlanta. Anticipiamo il viaggio della Juventus verso l'All-Star Game, la sfida ai campioni della MLS. Alcuni di loro li abbiamo incrociati alla ...

F1 Ungheria 2018 - Gara | Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD. Differita TV8 : Lewis Hamilton 'balla' sotto la pioggia dell'Hungaroring (Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD. Differita TV8), mentre la super Ferrari da asciutto scivola in seconda fila. Doveva essere una pole position quasi sicura per la Rossa, vista la netta superiorità nelle libere, ma così non è stato. All'inizio delle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria è arrivata una forte pioggia a scompaginare i piani di Maranello che ...

International Champions Cup Sky Sport - Palinsesto e Telecronisti (28 Luglio - 1 Agosto) : Prosegue tra Europa, Stati Uniti e Singapore l’edizione 2018 dell’International Champions Cup: in diretta esclusiva su Sky tutte le partite del più prestigioso torneo estivo di calcio per club. Fino all’11 agosto, e per tutta la durata della competizione, Sky Sport Serie A ha preso il nome di Sky Sport International Champions Cup (canale 208) ed è il canale di riferimento dell’event...

Milan-Tottenham : amichevole in diretta tv su Sky Sport : Il Milan ha esordito con una sconfitta nell’International Champions Cup [VIDEO]. I rossoneri hanno perso ai calci di rigore contro il Manchester United. Decisivo l’errore dal dischetto di Frank Kessie, dopo una serie interminabile. La partita era terminata con il punteggio di 1-1. Al vantaggio di Alexis Sánchez aveva risposto Suso. Al termine della sfida si è detto soddisfatto della prova dei suoi ragazzi Gennaro Gattuso. Tra qualche giorno ci ...

F1 Ungheria 2018 - Qualifiche - Diretta Esclusiva 4K su Sky Sport F1 HD. Differita TV8 : Il Gran Premio d'Ungheria (Diretta Esclusiva 4K su Sky Sport F1 HD. Differita TV8) è quasi come quello di Monaco dove partire davanti equivale praticamente a più di una mezza vittoria. Lo sa benissimo Sebastian Vettel che dopo aver dominato il venerdì di libere sul circuito vicino a Budapest ha esaltato le performance della sua FS71H ed ha assicurato d'aver già dimenticato il terribile finale del Gran Premio di ...

Icc - il diario americano della troupe di Sky Sport che racconta il viaggio della Juventus : New York - Per un giorno l'auto la lasciamo nel parcheggio in New Jersey. Andiamo a New York in treno. In pratica un regionalissimo che ferma a ogni stazione. Un'ora e mezza per 70 chilometri. Siamo a ...

Guido Meda : «MotoGP ancora su Sky Sport fino al 2021 - è grazie a voi!» : Sky Sport sarà la tv della MotoGP™ per altri tre anni. grazie a un accordo con Dorna Sports, Sky ha infatti acquisito i diritti televisivi per tutte le gare in esclusiva live del FIM MotoGP™ World Championship per le prossime 3 stagioni (2019/2020/2021). Anche nel triennio 2019/2021, Sky racconterà tutti i GP di t...